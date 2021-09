565 luminárias de LED serão instaladas em avenidas de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Tony Winston/Agência Brasília.

13/09/2021 06:10, atualizado às 07:35 de 13/09/2021

Lado a lado, a segurança com policiamento e a iluminação das ruas e avenidas andam juntos para manter a importância e responsabilidade para combater a criminalidade das cidades. Além do cenário de segurança, outros fatores relacionados à iluminação pública entram em cena: o lado financeiro.

Nas avenidas e ruas de Águas Claras, as lâmpadas de vapor de sódio (amarelinhas) prepondera. Apesar de ser predominante em grande parte das regiões administrativas do Distrito Federal, as luzes amarelas dos postes representam custos de 50% a mais do que lâmpadas brancas (de LED) – valor pago por contribuintes e o governo -, além de não colaborarem com o meio ambiente. Com a finalidade de aumentar a luminosidade das ruas, consequentemente, aumentando a segurança da população e reduzir o gasto – já alto – de energia, a troca de 565 luminárias de vapor de sódio nas avenidas Castanheiras, Araucárias e Parque Águas Claras por luzes LED será iniciado nos próximos dias. O valor total do investimento é de R$ 495 mil, proveniente de emenda do deputado distrital Agaciel Maia.

Responsáveis pelo projeto de eficientização da iluminação, a CEB Iluminação Pública (CEB/Ipes) ficará a par de executar os serviços nas três avenidas – totalizam 11 quilômetros, sendo a Avenida Castanheiras cortando quase toda a cidade com 3 quilômetros. Segundo o administrador de Águas Claras, André Queiroz, a participação do conselho de segurança é de suma importância pela demanda antiga de melhor iluminação, principalmente na Avenida Parque Águas Claras, que margeia o parque.

“Temos um conselho de segurança atuante aqui na RA que todo mês nos cobra mais claridade nas ruas. É ainda uma demanda constante na nossa ouvidoria”, disse. “Agora, vamos começar a atender. As luzes de LED vão mudar a cara das avenidas e proporcionar mais segurança”, espera.

Para o gerente de obras da administração, Norberto Duarte, a benfeitoria também trará mais fluidez ao trânsito da cidade. “São nossas vias mais conhecidas e rotas de saída para regiões como Taguatinga e Park Way. A claridade traz mais conforto também para quem dirige”, diz.

