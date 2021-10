A partir de novembro, Águas Claras recebe nova agência dos Correios na cidade

O Vitrini Shopping, localizado na Avenida das Araucárias, em Águas Claras, anunciou nas redes sociais a chegada da nova loja ao shopping: a agência dos Correios. Segundo o shopping, a unidade chega ao para encorpar o vasto número de lojas, ainda em novembro.

“A partir de novembro desembarca por aqui um Ponto dos Correios. O Vitrinni está mais completo”, disse a nota nas redes sociais.

O DFÁguasClaras entrou em contato com os Correios para mais informações, mas até o momento desta reportagem não obtivemos retorno.

Início do ano

No início do ano, o DFÁguasClaras registrou longas filas e aglomerações na única agência, até então, no Águas Claras Shopping. Na época, os Correios informaram que ampliou a estrutura dentro do shopping, mas que não pretendia trazer novas unidades para a cidade.

“No atual momento, os Correios têm aplicado esforços em ações de melhoria na unidade de atendimento em Águas Claras. Toda e qualquer ação da empresa é promovida com base em estudos e avaliações de viabilidade. Como já informado anteriormente, ações futuras estão sendo planejadas para melhor prestação do serviço à população da cidade”, concluiu.

Funcionamento de unidade no Águas Claras Shopping

A unidade no Águas Claras, inclusive, passou a funcionar em horário de funcionamento ampliado no início do mês. Agora, a agência funciona das 10h às 20h.

“Os clientes da agência dos Correios no Águas Claras Shopping terão mais duas horas de atendimento nos dias úteis da semana. A unidade passará a funcionar de segunda a sexta-feira de 10h às 20h e aos sábados de 10h às 13h. A ampliação de horário é mais uma ação dos Correios voltada para a comodidade dos seus clientes”, afirmou os Correios, em nota.

Na agência dos Correios, além dos serviços postais, o público pode encontrar emissão de CPF, consulta de restrições ao CPF ou CNPJ, acesso ao Serasa Limpa Nome, Certificação Digital, serviços de telefonia, dentre outros.

