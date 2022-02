A qualidade do sono e o nosso dia a dia.

O sono da maioria das pessoas mudou, pra pior, desde o início da pandemia. Quais os impactos disso pra nossa saúde?

Desde o início do ano, venho trazendo pra vocês um pouco sobre como o ambiente em que vivemos interfere na nossa saúde e, quero fechar essa série de temas, falando sobre outro ponto mega importante: a qualidade do sono.

Desde que o mundo é mundo, se fala sobre como dormir bem faz bem, certo? Mas e na prática, depois que a pandemia começou, tem sido difícil ter noites bem dormidas devido a vários fatores. Veja se você se encaixa em algum deles:

Ansiedade;

Insônia;

Muito tempo em casa então tem trocado a noite pelo dia;

Não tem se atentado para a troca do seu colchão que vem incomodando e causando dores nas costas;

Irritabilidade;

Má alimentação que tem causado refluxo e mal estar a noite. Entre outros…

São inúmeros os fatores ao longo do dia que fazem com que a nossa noite não seja plena como deve ser. Eu por exemplo, testei positivo para a covid-19 e estou á várias noites sem dormir. Isso afeta completamente o sistema imunológico, sabiam disso?

O sono atua no equilíbrio do nosso corpo, inclusive do nosso sistema imunológico que é metabolizado durante o sono. Por isso, a importância de se ter qualidade não só durante o dia, mas principalmente a noite.

Ele tem um papel importante na consolidação da memória das nossas células de defesa. Sim, elas também tem memórias!! Isso auxilia na produção de anticorpos de forma mais efetiva. Assim, dormir bem, promove o fortalecimento da defesa do organismo contra doenças, inclusive contra a Covid-19 que é ligada completamente ás células de defesa.

È preciso identificar, como falado mais acima, quais são esses pontos que te impedem de dormir bem e buscar formas de lidar com eles, trabalhando isso no seu dia a dia para que se torne um hábito. Por isso, seguem algumas orientações valiosas:

Passamos o dia inteiro conectados não é mesmo? Mas a noite, o nosso cérebro precisa ir se desligando de tanta informação para poder descansar. Tente desligar celulares, televisão, computador, pelo menos 1 hora antes de dormir! Isso acalma inclusive a sua visão a preparando para o sono;

Porém, se você não consegue ficar sem uma atividade a noite, ler antes de dormir é uma boa opção. Relaxa e traz tranquilidade. Dando preferência a uma luz mais baixa e focal;

Vá apagando aos poucos as luzes da sua casa a medida que for chegando a hora de dormir, criando um clima acolhedor e tranquilo. Aqui em casa, só uso luzes amarelas nas luminárias. Isso sempre me trouxe uma sensação de aconchego e paz;

Busque ter um horário para dormir. Com o tempo, o nosso relógio biológico grita quanto está chegando aquela hora boa de ir pra cama;

Pratique exercícios regularmente. Isso ajuda no gasto de energia ao longo do dia. Porém, não é tão recomendado que atividades físicas sejam praticadas após as 21h sabia? Pois isso pode gerar um efeito contrário, aumentando a disposição e atrapalhando o sono;

Evite bebidas ricas em cafeína e gaseificadas antes de dormir. Pra quem tem problemas estomacais por exemplo, pode piorar os sintomas de refluxo e atrapalhar o sono;

Observe se já é hora de trocar o seu colchão. A causa da maioria das dores nas costas e pessoas que acordam cansadas, tem sido pelo uso incorreto tanto do colchão, quanto dos travesseiros que já estão velhos ou não estão mais anatomicamente úteis.

Posso aqui enumerar várias situações, mas quero te convidar a tirar um minuto do seu dia pra avaliar o que tem te feito dormir mal. Quais são os fatores psicológicos e quais tem sido os físicos.

Nos preocupamos tanto em ter um bom e produtivo dia, mas nos esquecemos que uma boa noite, é primordial para que o nosso dia vá bem.

O nosso sistema imune é feito por soldados que lutam todos os dias para proteger o nosso organismo e, para que eles se mantenham fortes e alerta, não basta apenas uma boa alimentação ou atividades físicas. Dormir bem, ajuda a nos mantermos fortes.

Quem sabe esse já não vai ser o seu primeiro passo para uma noite de sono melhor?

Eu sou Nádia Teixeira e temos um encontro marcado aqui, toda semana na coluna Café com Saúde.

