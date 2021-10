Agência dos Correios em Águas Claras tem horário de atendimento ampliado

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

12/10/2021 14:30, atualizado às 14:32 de 12/10/2021

A agência dos Correios de Águas Claras, localizada dentro do Águas Claras Shopping, vai passar a funcionar em horário de funcionamento ampliado de segunda a sexta-feira. Desde segunda-feira (11), a agência funciona em horário diferente: 10h às 20h.

“Os clientes da agência dos Correios no Águas Claras Shopping terão mais duas horas de atendimento nos dias úteis da semana. A unidade passará a funcionar de segunda a sexta-feira de 10h às 20h e aos sábados de 10h às 13h. A ampliação de horário é mais uma ação dos Correios voltada para a comodidade dos seus clientes”, afirmou os Correios, em nota.

Em meio à pandemia, moradores da cidade relatam que a única agência da cidade acumula longas filas no shopping, com pessoas se aglomerando. Em reportagem do DFÁguasClaras em março, relatos de funcionários do shopping já mostravam que a cena de lotação na unidade dentro do shopping.

“No atual momento, os Correios têm aplicado esforços em ações de melhoria na unidade de atendimento em Águas Claras. Toda e qualquer ação da empresa é promovida com base em estudos e avaliações de viabilidade. Ações futuras estão sendo planejadas para melhor prestação do serviço à população da cidade”, informou os Correios na ocasião.

Privatização

O ministro das Comunicações Fabio Faria (PSD-RN) que a expectativa do governo federal é a votar a privatização dos Correios até novembro.

Para ele, as pautas consideradas importantes para o governo federal deverão ser votadas ainda este ano, com os Correios incluído. “Todo ano eleitoral é sempre mais difícil de aprovar os projetos. Por isso minha corrida para o 5G. Outro grande projeto é dos Correios, que é a última janela”, defendeu Faria no programa Veja On Air.

O governo, segundo Faria, corre contra o tempo para tentar impedir de “zerar” a receita com encomendas nos próximos anos, com a chegada forte de outras redes varejistas, como o Mercado Livre. Para ele,

“Mas essa receita de encomendas tem perda de 20% a cada ano para os grandes varejistas. Essas empresas estão desenvolvendo serviço próprio de logística. Mercado Livre, por exemplo, hoje entrega só 10% para os Correios”, disse.

Varejistas poderão captar encomendas em Águas Claras

Outra grande novidade apresentada pelos Correios é o edital de credenciamento de varejistas interessados em prestar serviços de captação e retirada de encomendas de clientes. O novo canal de atendimento é chamado de “Ponto de Coleta”.

Além de ofertar uma remuneração adicional aos prestadores, a iniciativa é potencializar as vendas dos estabelecimentos varejistas – com o aumento do fluxo de clientes e associação com a marca dos Correios. A grande aposta é ofertar mais comodidade aos clientes na postagem e retirada das encomendas, sem ter custo adicional no prazo de entrega.

Em um primeiro momento, os Correios credencia a agência em Águas Claras, Sobradinho e agências do estado de São Paulo (SP). Os requisitos estruturais para que as empresas sejam Pontos de Coleta são mínimos: um espaço físico para o atendimento aos clientes e armazenagem do estoque de encomendas; um aparelho celular (smartphone) com internet para acesso ao sistema dos Correios; e uma impressora jato de tinta, para a impressão dos rótulos dos objetos, se for o caso.

Entenda mais sobre o edital e suas especificações no edital dos Correios.

Funcionamento

Os novos horários de atendimentos das agência, além de outras informações sobre o funcionamento, podem ser acessados no site dos Correios.

Nas agências dos Correios, além dos serviços postais, o público pode encontrar emissão de CPF, consulta de restrições ao CPF ou CNPJ, acesso ao Serasa Limpa Nome, Certificação Digital, serviços de telefonia, dentre outros.

