Agendamento inclui grávidas, puérperas e maiores de 41 anos

A Secretaria de Saúde abre agendamento, às 10h deste sábado (10), para que pessoas que têm entre 41 e 59 anos e gestantes e puérperas sem comorbidades escolham dia, horário e local para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. Confira no site para agendamento.

A programação da pasta é que as 21 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech, que chegaram na tarde dessa quinta-feira (8), sejam destinadas para as faixas etárias e as 5,8 mil doses da CoronaVac recebidas nesta sexta (9) serão usadas para os seguintes grupos:

– 3 mil doses para concluir a vacinação dos profissionais das forças de segurança;

– 1,7 mil doses para gestantes e puérperas sem comorbidades;

– 1 mil doses para vacinação de trabalhadores do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

As outras 5,8 mil doses da CoronaVac, que totalizam a remessa de 11,6 mil doses, serão usadas para a segunda aplicação.

A vacinação para as faixas etárias e gestantes e puérperas ocorrerá entre segunda (12) e quarta-feira (14), nos 55 pontos de vacinação. Já os profissionais das forças de segurança serão vacinados na Praça dos Cristais, por lista nominal, a partir de segunda (12). A vacinação dos trabalhadores do SLU será entre segunda (12) e quarta (14) no Parque da Cidade, estacionamento 13, e na UBS 1 do Lago Norte.

