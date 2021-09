“Águas Claras apresenta redução nos indicadores criminais”, diz PMDF

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

16/09/2021 19:30, atualizado às 19:35 de 16/09/2021

As ações de enfrentamento ao crime, realizadas pela Polícia Militar e outras forças de segurança em Águas Claras, estão dando resultado para a diminuição de crimes na cidade, segundo a própria PMDF e dados fornecidos pela SSP-DF.

De acordo com dados do Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp), da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Águas Claras registrou até julho deste ano 62 crimes de roubo a transeunte – furtos que são cometidos contra pessoas que se deslocam a pé -, registrando queda 43,1%. Em 2020, o mesmo período teve um registro de 109 casos de crimes de roubo a transeunte. O monitoramento é feito no mesmo período do ano passado – último levantamento em julho deste ano.

Ao analisar os dados do acumulado de janeiro a julho, os furtos em veículos – quando objetos ou o próprio veículo são levados sem que o proprietário tome conhecimento – registram redução em 2021. Ao todo, 196 veículos sofreram ação deste tipo, enquanto no mesmo período de 2020, 244 foram as ocorrências. Em estatísticas, estes números representam redução de 19,6%. Em contrapartida, roubos de veículos cresceram no mesmo período: 9 em 2020 e 12 em 2021, portanto, aumento de 33,3%.

De acordo com a Polícia Militar, a redução mais pontuada é de crime em comércios. Segundo a corporação e dados da Risp, 13 roubos a comércio foram registrados no período de janeiro a julho de 2020. No comparativo do mesmo período de 2021 em Águas Claras, as forças de segurança registraram 3 roubos. A redução, portanto, de 76,92%.

“A cidade de Águas Claras vem apresentando significativa redução nos principais indicadores criminais no ano de 2021, com os números comprovando a efetividade do trabalho das forças de segurança pública na região. A sensação de segurança é afetada por problemas como alta reincidência e política criminal benevolente que permite que envolvidos em crimes retornem rapidamente às ruas e muitos voltam a cometer os mesmos delitos”, afirmou a PMDF.

