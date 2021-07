Águas Claras: drive-thru de vacinação para pessoas com 35 anos ou mais vai funcionar apenas como 1ª dose

Por Pablo Giovanni | Foto: SES-DF/Divulgação

28/07/2021 22:40, atualizado às 22:40 de 28/07/2021

O Distrito Federal inicia, nesta quinta-feira (29) a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 35 anos ou mais. De acordo com a Saúde, os novos grupos prioritários poderão se vacinar nos 61 pontos de vacinação espalhados em todo o DF, sendo em Águas Claras na Faculdade Unieuro – drive-thru -, com aplicação somente da 1ª dose. Outro grupo, que também se vacina nesta quinta-feira, são gestantes e puérperas a partir dos 18 anos. Estes, no entanto, se vacinam em 28 pontos específicos, tanto para a primeira quanto segunda dose.

Com o recebimento de 55,8 mil doses da vacina Coronavac – 27,9mil para D1 – e 30.420 doses da vacina Pfizer-BioNTech – 15.210 para D1 -, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, destacou o esforço dos profissionais da saúde para ampliar a vacinação na capital. “Precisamos fazer a vacinação do público por idade o mais rapidamente possível e isso está sendo alcançado graças ao trabalho dos profissionais de saúde e dos parceiros e voluntários, que estão plenamente dedicados a essa missão”, acrescentou Okumoto.

Nova recomendação

O Ministério da Saúde autorizou a aplicação da segunda dose das vacinas da Pfizer-BioNTech ou CoronaVac para gestantes e puérperas que receberam a primeira dose da AstraZeneca. A secretaria de Saúde decidiu seguir a recomendação e a partir desta quinta-feira (29), disponibilizará a segunda dose para o públicos nos locais de vacinação pré-definidos.

Para o controle, a pasta pede para que as pessoas levam o cartão de vacina preenchido com a data da primeira etapa de imunização para o recebimento da segunda dose das outras vacinas em circulação no Distrito Federal.

Veja quais são os pontos de vacinação para gestantes e puérperas nesta quinta-feira (29).

