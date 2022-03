Águas Claras é a sétima região administrativa com mais km de ciclovias

Em meio à crescente constante da população de Águas Claras e, consequentemente, aumento na frota de automóveis, as bicicletas estão ganhando espaço na cidade. O DF é a segunda cidade com mais malha cicloviária do país, perdendo apenas para São Paulo. Das cidades com maiores extensões de ciclovias na capital federal, Águas Claras ocupa a sétima posição, com 24,057km.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, em breve, Águas Claras poderá ter novamente o sistema de bicicletas compartilhadas. Atualmente, a empresa Tembici, será responsável por instalar 70 estações no DF – já foram instaladas 30 – com 500 bicicletas, 200 das quais já estão em funcionamento.

“Vamos licitar novamente e até colocar uma parte de subsídio [do governo] do sistema para poder garantir que as outras regiões administrativas também recebam esses equipamentos e compensar com recurso público aquilo onde não há interesse comercial, por questão de publicidade ou qualquer outra atividade econômica vinculada a essas bicicletas”, adianta o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, sobre a oferta das bicicletas nas regiões administrativas.

Bikes elétricas

Além do Plano Piloto, outra região administrativa do DF que tem bicicletas elétricas é em Águas Claras. Contudo, o programa em Águas Claras contempla uma parceria entre a Tembici e um aplicativo de entrega de refeições, onde o aluguel é exclusivo para usuários do sistema.

“Com a pandemia, o serviço, que já era extremamente necessário, passou a ser essencial e a demanda por delivery cresceu exponencialmente. Investir neste modal e fomentar a cicloentrega é contribuir diretamente para cidades mais inteligentes e sustentáveis. Acreditamos que, assim como nas praças em que o projeto já acontece, em Brasília as bikes elétricas chegam para tornar a mobilidade da cidade mais eficiente e, principalmente, proporcionar melhoras no dia a dia dos entregadores parceiros”, explica o cofundador e diretor de operações da Tembici, Maurício Villar.

Veja o ranking das regiões administrativas com mais km de ciclovias

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.