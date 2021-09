Águas Claras: Rejane Silva leva virada de britânica e é eliminada nas oitavas do tiro com arco nas paralimpíadas

Por Pablo Giovanni | Foto: Matsui Mikihito/Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)

01/09/2021 11:10, atualizado às 11:10 de 01/09/2021

O Brasil não teve bons resultados no tiro com arco. Nas modalidades W1, representadas pelos brasileiros Hélcio Perillo e Rejane Silva – moradora de Águas Claras -, o Brasil foi eliminado. Rejane, inclusive, esteve muito perto de se classificar para as quartas de final no W1 feminino, mas acabou perdendo de virada nas oitavas, se despedindo dos jogos de Tóquio.

No confronto, Rejane enfrentou a britânica Victoria Rumary, medalhista de bronze do mundial de 2017 e uma das melhores do mundo. No duelo que aconteceu durante à noite de terça-feira (31), Rejane abriu o placar na frente com 15 a 14, se aproveitando de um 0 na tentativa da inglesa.

Mesmo com início ruim, a inglesa abriu uma segunda série marcando dois dez, sendo um deles ao centro do alvo, virando o resultado contra a brasileira. Apesar de Rejane conseguir empatar o quarto e a quinta série, a britânica acabou vencendo por 115 a 107.

Participação de Rejane na dupla

No sábado (28), a Rejane da Silva esteve competindo, ao lado de Hélcio Perillo na disputa de duplas mistas do tiro com arco. Os brasileiros acabaram eliminados pela dupla tcheca Sarka Musilova e David Drahoninsky, por 131 a 126.

Ao decorrer da disputa, a disputa entre os brasileiros e tchecos foi bastante concorrido até o terceiro set. No primeiro set, a dupla brasileira terminou empatada a disputa em 33-33, com duas flechas na lacuna 9, uma na 8 e outra na 7. No segundo set, a dupla tcheca venceu a brasileira com apenas um ponto de vantagem: 33-32, apesar do tiro perfeito no centro da dupla brasileira.

O terceiro e decisivo set dentro do confronto foi decisivo para a vitória dos tchecos. Uma flechada brasileira foi parar longe do centro – quanto mais perto do centro maior pontuação -, somando apenas 5 pontos. Com o erro da dupla brasileira, os tchecos aproveitaram e ampliaram a diferença, em 99-94.

No quarto set, a dupla brasileira até que melhorou, somando mais 32 pontos, mas os tchecos mantiveram o mesmo ritmo dos três set’s anteriores e venceram o confronto.

Superação

Ao longo dos últimos 5 anos, o DFÁguasClaras retratou a história da ex-tenista e arqueira Rejane Silva. Menos de um ano na categoria, após passar três meses no hospital em 2019 que impossibilitou a sequência na categoria tênis em cadeira de rodas, Rejane competiu o seu segundo Jogos Paralímpicos e fez história, emocionando todos que o acompanham.