Águas Claras será pauta de revisão do Pdot no próximo sábado (9)

Por Pablo Giovanni | Foto: Michael Melo/Metrópoles

05/10/2021 22:44, atualizado às 22:50 de 05/10/2021

A proposta de renovar o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) estará em pauta nos próximos dias para a região de Águas Claras. O Pdot, que prevê o desenvolvimento e crescimento das regiões administrativas para os próximos 10 anos, é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Com a última atualização em 2012, o Pdot está sendo formado através de oficinas de revisão em modelo virtual e presencial, em locais já divulgados previamente pela pasta de desenvolvimento urbano. Presencialmente, a secretaria decidiu promover a reunião em diversas regiões administrativas. Além de Águas Claras, Arniqueira será pauta na reunião do próximo sábado (9), no Guará.

“Temos uma visão clara que uma das principais demandas é regularização fundiária e áreas para provimento habitacional. Estamos aqui justamente para ouvir essas demandas e ajudar nesse diagnóstico, para avaliar a necessidade e a possibilidade de regularizar essas áreas”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira, na oficina com participação de moradores do Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Gama e Santa Maria no último sábado (2).

Entenda sobre o Pdot

No Pdot, são definidas onde estão e quais são as diretrizes e estratégias aplicadas às zonas urbanas e rurais do Distrito Federal, como às áreas ambientalmente sensíveis e quais podem ser destinadas a lotes condominiais e equipamentos públicos, por exemplo. O Plano detalha ainda quais áreas são passíveis de regularização fundiária, neste caso como Arniqueira.

Oficinas

A pasta de desenvolvimento urbano vai organizar sete oficinas temáticas. Sempre aos sábados, nos períodos da manhã e tarde, elas serão promovidas em uma região administrativa que representa um grupo de cidades, intitulada Unidade de Planejamento Territorial (UPT).

“As pessoas entenderam melhor o que é o Plano Diretor, e puderam contar o que está acontecendo nas suas cidades. A primeira oficina temática foi um verdadeiro êxito”, afirmou a secretária executiva de Planejamento e Preservação da Seduh, Giselle Moll, no último sábado (2).

Local

Para participar, a Seduh disponibilizou a plataforma Zoom para acompanhamento. Também transmitido pelo YouTube da pasta – Conexão Seduh -, a estratégia da pasta é evitar aglomerações.

A proposta inicial da pasta pretende ouvir a população para a reformulação do Pdot. Com o novo texto, a revisão do Pdot será encaminhada à Câmara Legislativa (CLDF) para análise e votação.

A próxima oficina será das 14h30 às 18h, na Escola Técnica do Guará Professora Teresa Ondina Maltese (Cepag), na EQ 17/19 do Guará II.

Na Escola Técnica, são esperados os moradores do Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Águas Claras, SCIA/Estrutural, SIA, Vicente Pires, Arniqueira e Guará.

Para a participação presencial, é preciso preencher um formulário no link. São 100 vagas.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.