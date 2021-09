Ainda em greve, manutenção preventiva altera operação do metrô nesta terça (14)

Por Pablo Giovanni | Foto: Tony Winston/Agência Brasília.

13/09/2021 22:50, atualizado às 23:00 de 13/09/2021

As vias do metrô passarão por uma manutenção preventiva, nesta terça-feira (14). Por causa disso, de acordo com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), os trens que irão percorrer o trajeto entre as estações Shopping e Asa Sul circularão com velocidade reduzida. Segundo a companhia, o serviço irá durar todo o dia.

De greve há quase 5 meses, os efeitos da manutenção influenciará – ainda mais – no tempo de parada dos trens nas demais estações, aumentando assim o tempo de viagem. Segundo a companhia, o tempo de parada será em todo trajeto, seja Ceilândia-Central quanto Samambaia-Central.

“Em função da manutenção, haverá maior tempo de parada dos trens nas demais estações com aumento no tempo de viagem, durante todo o horário operacional, nos trajetos Ceilândia-Central e Samambaia-Central, em ambos os sentidos”, disse o Metrô-DF.

Greve dos metroviários

A greve dos servidores da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) se estende por quase cinco meses – completa 5 meses no sábado (18). A paralisação foi decidida após assembleia virtual entre os servidores em abril e, desde então, não têm prazo para acabar. Os trens rodam em 80% nos horários de pico, e 60% nos demais horários – menor movimento.

Os servidores cobram da companhia a retomada do auxílio alimentação, de R$ 1,2 mil, além do plano de saúde dos servidores. Eles solicitam o cumprimento de uma decisão judicial de 2019.

O dissídio coletivo, no entanto, segue em análise no Tribunal Regional de Trabalho (TRT-10), mas não há previsão de julgamento.

