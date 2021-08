Aos 21 anos, Parque Ecólogico de Águas Claras atrai 28 mil pessoas mensalmente, diz Ibram

Aos 21 anos, Parque Ecológico de Águas Claras atrai 28 mil pessoas mensalmente, diz Ibram

Por Pablo Giovanni | Foto: Ibram/Divulgação

23/08/2021 23:32, atualizado às 23:40 de 23/08/2021

Morar pertinho de um parque é privilégio único para moradores de Águas Claras. Lugar com vários pássaros, lago e flores, o parque ecológico de Águas Claras é um importante local para recarregar as energias, principalmente para quem vive na correria do dia a dia.

Ao respirar fundo o ar mais puro, a importância dos parques ecológicos durante a pandemia vai muito além de afastar a possibilidade do indivíduo desenvolver doenças como depressão e ansiedade, mas o valor da proteção da biodiversidade, já que os parques desempenham uma função exorbitante para o planeta. Apesar de toda a sua importância, estes 1 ano e meio de pandemia não foram fácil para quem frequentava o parque, já que durante 76 dias, a unidade esteve fechado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Aos 21 anos, completados em abril de 2021, o parque Ecológico de Águas Claras fica no coração da cidade – possui 113,46 hectares -, recebendo mensalmente 18 mil pessoas, segundo o Instituto Brasília Ambiental. A moradora Gilcélia Figueiredo, é uma delas. Ela usufrui de toda a estrutura do parque com a sua neta, Laís, de 2 anos. “É um espaço muito agradável, bem sombreado, com variedades de brinquedos infantis, seguro e bom para ela conviver com outras crianças”, afirma.

Por ser um local com várias opções de lazer, seja quadras de areias, poliesportivas, parquinho infantil, quiosques, aparelhos de ginástica, e entre tantos outros, a treinadora Viviane dos Santos frequenta o parque, pelo menos duas vezes por semana para jogar aquele futevôlei. “Quem mora no Distrito Federal pode não contar com praia e mar, mas, em compensação, temos os parques, que são espaços maravilhosos”, aponta.

