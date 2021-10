­Após incêndio, restaurante Dona Jú volta a funcionar normalmente nesta sexta (1°), em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

30/09/2021 23:25, atualizado às 23:30 de 29/09/2021

Nem mesmo as chamas do incêndio que atingiram o restaurante Dona Jú há três semanas não foram capazes de interromper o sonho de Dona Jú, proprietária de um dos restaurantes mais tradicionais de Águas Claras. Ela, em conjunto com a sua equipe, havia estimulado uma meta: fazer a reabertura até 1° de outubro.

O restaurante, localizado na avenida Vereda da Cruz, Dona Jú prometeu e estará retornando com os atendimentos a partir desta sexta-feira (1°). O espaço vai atender respeitando todos os protocolos exigidos contra a Covid-19, como distanciamento entre as mesas e aferição de temperatura na entrada do restaurante.

A proprietária, Dona Jú, em participação da live com Cléber Barreto, diretor-executivo do DFÁguasClaras há duas semanas, afirmou que o restaurante recebeu muitas mensagens de incentivo após o incêndio. Apesar do acidente, Dona Jú reitera que, além da reconstrução, a reinauguração do restaurante vai celebrar a vida. “Não demitimos ninguém e nem vamos. Com a nossa reabertura, já garanti aqui dentro: haverá mais vagas de empregos”, afirmou em live.

“Eu percebi que o restaurante era muito mais do que um espaço físico. Foi uma reconstrução feita no amor”, disse Dona Jú, em contato ao DFÁguasClaras.

Bichinhos

Um dos principais atrativos, além da excelente comida, os bichinhos estarão presentes na reinauguração do Dona Jú, nesta sexta-feira (1°). No incêndio de 9 de setembro, nenhum funcionário ou animal sofreram ferimentos, sendo todos resgatados para um local mais seguro.

Segundo informações concedidas ao DFÁguasClaras, cerca de 40 bichinhos estarão no restaurante.

Funcionamento

O Dona Jú Cozinha Bar estará funcionando, além desta sexta-feira (1°), de terça-feira a domingo. A reabertura contará com um cardápio, de praxe: bastante saboroso. Entre as opções, o DFÁguasClaras indica a clássica e tradicional picanha argentina, que acompanha um excelentíssimo arroz branco, risoto carreteiro, batata frita, feijão tropeiro, frango frito, maionese, mandioca cozida e salada. Este prato serve 4 pessoas.

