Arniqueira: edital da URB 005 se encerra em 18 de outubro

Responsável pela licitação da região administrativa de Arniqueira, a Terracap reforçou nesta sexta-feira (8) o edital da URB 005, o antigo conjunto 6, até 18 de outubro.

Com 158 imóveis contemplados nesta fase do Programa Venda Direta, a Terracap reforçou a importância dos responsáveis pelo imóvel garantirem a escritura em etapas.

1º Edital:

Nesta primeira oportunidade, o morador tem 25% de desconto à vista no valor de venda do imóvel. Atualmente, instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis oriundos da regularização fundiária. Assim, quem optar por tomar o recurso em uma dessas instituições pagará a prazo para a banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap.

2º edital: Caso o morador perca o prazo deste chamamento, a Terracap ainda dará outras duas oportunidades. Os imóveis que forem adquiridos por ocasião do segundo edital de chamamento farão jus, apenas, aos descontos de infraestrutura e valorização, além de ter a avaliação de mercado atualizada.

3º edital: Já aqueles contemplados em terceiro edital serão disponibilizados com o valor de mercado atualizado.

Importante

Apenas após o 3° edital, o imóvel vai à licitação pelo valor da terra nua. Ou seja, não há indicativo legal de indenização nem de cobrança pela edificação

Os recursos oriundos da venda direta serão revertidos em benefícios para a população. De imediato, o governo local já anunciou a construção de equipamentos públicos como: Unidade Básica de Saúde (UBS), feira permanente, restaurante comunitário, escola e sede da administração regional, com investimentos na ordem de R$ 35,7 milhões. Além disso, outros R$ 160 milhões irão para implantação de infraestrutura.

Como participar

A fim de descentralizar esse processo e evitar aglomerações, há três maneiras de realizar o procedimento. O contato pode ser feito presencialmente, no edifício-sede da Terracap (Setor de Áreas Municipais/SAM, atrás do Anexo do Palácio do Buriti), das 7h às 19h; na Administração de Arniqueira (SHA Conjunto 4 AE 1), das 8h às 12 e das 13h às 17h; ou de forma remota, pelo site da Terracap.

Quem preferir essa última forma de fazer contato deve acessar a página da Terracap ou o aplicativo da agência e procurar pelo menu “Serviços”. Em seguida, clicar em “Regularização – Venda Direta”; “Terracap – Serviços on-line”; plataforma com os dados de login; “Regularize Venda Direta”; “Passo 1 – Criar cadastro” e “Passo 2 – Criar proposta”. Nesse momento, será feita a confirmação das informações inseridas e o upload dos documentos. Encaminhe-os, e o envio estará concluído.

A administradora regional de Arniqueira, Telma Rufino, ressaltou que a tenda da Administração Itinerante também estará presente no local para atendimentos da população. “Muitos moradores não podem ir à Administração Regional durante a semana, então traremos os nossos serviços até eles com orientação jurídica, registro de demandas e manifestações via ouvidoria, orientação para abertura e licenciamento de empresas e para demais serviços prestados à população. Dessa forma, levamos os serviços do GDF para mais próximo da comunidade”, afirma.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3342-1103, ou pela página da agência.

Valor

O valor dos terrenos unifamiliares varia entre R$ 52.466,99 (199 m²) e R$ 1,224 milhão (5.155 mil m²) e já prevê a dedução da infraestrutura feita pelos moradores, bem como a valorização decorrente dessa implantação. As famílias que optarem pelo pagamento à vista terão 25% de desconto no valor de venda do imóvel.

