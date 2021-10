Arniqueira: edital para venda direta da URB 001 é publicado pela Terracap

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) inicia, nesta sexta-feira (22), a regularização dos imóveis da URB 001 – conhecido como Colônia Agrícola Vereda da Cruz – do Setor Habitacional Arniqueira.

O primeiro edital de venda direta da área contempla 206 lotes residenciais unifamiliares. Os ocupantes têm até 22 de novembro para apresentar a proposta de compra do terreno. O edital já está disponível para download neste link.

As regras estão mantidas. Conforme ocorreu nas convocações para os moradores da URB 005, aqueles que optarem pelo pagamento à vista terão 25% de desconto no valor de venda do imóvel. Atualmente, instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis oriundos da regularização fundiária.

Assim, quem escolher por tomar o recurso em uma dessas instituições pagará a prazo para o banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap. Os moradores também podem parcelar o financiamento dos terrenos pela agência – nesse caso, o prazo máximo de quitação é de 240 meses.

Valores

O valor dos terrenos varia entre R$ 81,1 mil (280 m²) e R$ 685,1 mil (2,4 mil m²) e já prevê a dedução da infraestrutura feita pelos moradores, bem como a valorização decorrente desta implantação. Até 22 de novembro, devem ser entregues a proposta de compra do imóvel e a documentação exigida em edital para dar prosseguimento ao processo de aquisição do imóvel.

Para efetuar esse procedimento presencialmente, a pessoa interessada pode comparecer das 7h às 19h ao edifício-sede da Terracap (SAM, Bloco F, atrás do Anexo do Palácio do Buriti), ou à Administração de Arniqueira (SHA conjunto 04 AE 01, das 8h às 12h e das 13h às 17h).

Quem preferir encaminhar os documentos de forma virtual deve acessar o site da Terracap ou o aplicativo da agência e procurar pelo menu Serviços, seguindo as orientações de acesso e cadastro. Mais informações podem ser obtidas por meio dos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3342-1103, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat on-line, disponível no site da agência.

URB 001

O governador Ibaneis Rocha assinou o projeto de regularização fundiária da área em fevereiro deste ano. Em julho, cerca de mil lotes, entre residenciais familiares, comerciais, institucional e equipamentos públicos, foram levados a registro cartorial. Após o registro, a URB 001 passou a ser a nova quadra 10 da Região Administrativa.

A Terracap disponibilizou para cadastramento 974 lotes, de uso residencial e misto. Com área total de 1.189,60 hectares, o Setor Habitacional Arniqueira foi dividido em 15 áreas (URBs) para fins de urbanização. Os projetos levaram em conta delimitadores naturais, como córregos – há três na região –, bem como as circunscrições cartoriais.

Com informações da Agência Brasília*

