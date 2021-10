Arniqueira realiza torneio de vôlei de praia no próximo domingo

Por Pablo Giovanni | Foto: Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília

13/10/2021 23:04, atualizado às 23:05 de 13/10/2021

Que a prática de esportes e atividades físicas são ótimas para a saúde, todo mundo já sabe. Agora, já imaginou participar de um torneio de vôlei de areia para demonstrar toda a sua habilidade nas quadras, seja futvôlei ou tradicional?

O programa esportivo do mês do 2° aniversário de Arniqueira ainda perdura. No próximo fim de semana, a região administrativa de Arniqueira promoverá torneios de futevôlei e volêi de praia, que busca aproximar as pessoas à prática de exercícios. Este é o segundo aniversário da região após emancipação de Águas Claras.

“No próximo domingo (17), a partir das 8h, na quadra de areia do Parque Ecológico do Areal, ocorrerá o primeiro torneio de vôlei de praia da região”, afirmou a administração de Arniqueira, nas redes sociais.

“Os atletas poderão competir nas categorias Iniciante, Série C e Misto. Para se inscrever é fácil, doe 1kg de alimento não perecível”, sobre o futevôlei, no sábado (16).

Tendo início às 8h, o campeonato será disputado nas categorias iniciante, Série C e Misto. As inscrições serão gratuitas a partir da doação de 1kg de alimento não perecível. O sorteio das chaves da competição serão feitas na hora.

O DFÁguasClaras entrou em contato com a administração de Arniqueira para questionar se haverá algum tipo de premiação aos ganhadores da competição mas, até o momento, não obtivemos resposta. Em caso de atualização, constaremos na matéria.

Inscrições

As inscrições e todas informações do torneio podem ser feitas através do WhatsApp (61) 99304-2360 e (61) 98594-6971.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.