Barragem do Descoberto, que abastece população de Águas Claras, atinge capacidade máxima e verte

Responsável pelo abastecimento de 60% da população do Distrito Federal, a Barragem do Descoberto atingiu, nesta quinta (13/01), 100% de sua capacidade everteu. O maior manancial da companhia, de onde são captados cerca de 4 mil litros/segundo de água, alcançou sua cota máxima de 1.030 metros. Em 2021, o Descoberto verteu no mês de fevereiro.

Segundo a companhia, notícia é boa, mas a população também precisa fazer a sua parte, adotando o uso racional da água. Mesmo com o reservatório cheio, a recomendação é não desperdiçar. O volume de água usado por cada morador pode impactar diretamente o abastecimento à população.

O diretor de Engenharia da Caesb, Virgílio Peres, alerta: “O trabalho da companhia é sempre garantir a qualidade e a continuidade do abastecimento de água para a população do DF, mas o uso consciente desse recurso finito deve continuar. São atitudes simples e que devem ser adotadas diariamente”.

A Barragem do Rio Descoberto fica às margens da BR-070 e foi inaugurada em 1974, dando origem a um lago de 12,5 km² de área de espelho d’água e capacidade de armazenar cerca de 86 milhões de m³. O Lago Descoberto faz parte do sistema integrado de abastecimento, operado pela Caesb, e abastece Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Águas Claras, Vicente Pires, Pôr do Sol e Sol Nascente.

