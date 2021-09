Biblioteca de Águas Claras é reaberta ao público com medidas de segurança contra a Covid-19

Por Pablo Giovanni | Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

09/09/2021 23:15, atualizado às 23:20 de 09/09/2021

As bibliotecas, seja ela pública, privada, universitária ou escolar são de grande valor, por contarem histórias e registrar acontecimentos históricos. É verdade, as bibliotecas ao passar dos tempos dos tempos foram preteridas pelas informações online através de um simples aparelho celular, mas, ao citarmos elas, associamos na mesma linha a cultura e conhecimento.

Com o avanço da pandemia, a leitura de um bom livro acabou perdendo a sua essência, seja pela ausência de um espaço cultural dentro da cidade ou recomendações sanitárias que nos afastaram desses espaços. Com o incentivo de voltar a trazer a população à esses espaços, a administração de Águas Claras decidiu se organizar e realizar reparos em um cenário bem conhecido da população: a Biblioteca de Águas Claras.

O atendimento ao público na biblioteca foi reaberto, mas com medidas de prevenção à Covid-19. O espaço passou por reformas para atender a população num ambiente higienizado e respeitando todos os protocolos de segurança estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Funcionamento

O espaço está aberto para o público, porém com algumas recomendações. Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h, será obrigatório o uso de máscara e distanciamento social no local. O agendamento pode ser feito através do número (61) 99414-8704. Também será disponibilizado álcool em gel na recepção.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.