Cafeteria de Águas Claras é condenada a indenizar cliente mordida por cachorro

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

20/09/2021 22:10, atualizado às 22:15 de 20/09/2021

O 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras condenou uma cafeteria de Águas Claras a pagar indenização de R$ 2 mil por danos morais a uma mulher por não fornecer segurança adequada aos clientes no estabelecimento.

Segundo a vítima, ela estava de saída do estabelecimento quando foi mordida na perna por um cachorro, que estava acompanhado do dono – sentado em um banco externo na frente da loja. Na ação, ela relata que “nem a cafeteria e nem o dono do animal prestaram socorro” e, por isso, pediu indenização.

Na decisão do juiz Reginaldo Garcia Machado, o magistrado pontuou que a cafeteria contribuiu para que o acidente ocorresse, já que permite que clientes fiquem com seus animais na porta da loja.

“Ao permitir a estadia, ainda que breve, de animais na porta de seu estabelecimento atraiu a requerida a responsabilidade pelo dano causado ao cliente. Deve o réu, em contrapartida, adotar medidas que não coloquem em risco a segurança de outros clientes e até de transeuntes próximos ao local”, registrou. “Não se pode desconsiderar o fator de angústia, preocupação que acomete a pessoa vitimada de um ataque de animal, do qual resulta lesão em sua integridade física”, concluiu na sentença.

O que diz os acusados

No processo, a Casa de Biscoitos Mineiros afirmou que não pode ser responsabilizada pelo acidente. A defesa da cafeteria ainda assinala que tanto a vítima quanto o dono do cachorro estavam fora da loja. A cafeteria ainda afirma que quem deve ser responsabilizado no processo de ressarcir a vítima é o dono no animal – caso não seja provado a culpa da vítima ou força maior. A decisão cabe recurso.

O DFÁguasClaras tentou contato com o dono do animal e a cafeteria, mas até o momento não obtivemos contato. O espaço segue em aberto.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.