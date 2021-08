Câmera flagra homem explodindo lixeira com bomba em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

30/08/2021 07:00, atualizado às 07:00 de 30/08/2021

Um homem explodiu uma bomba caseira dentro de uma lixeira, na madrugada de domingo (29), na rua 37 Sul, de Águas Claras. Imagens da câmera de segurança de um condomínio flagraram o ato de vandalismo na rua. No momento da explosão, não havia pessoas próximas. O local fica perto de vários comércios.

As imagens mostram um homem, por volta das 0h40, caminhando pela calçada, quando em seguida coloca a bomba dentro da lixeira e se afasta rapidamente. Antes, passava um veículo no local enquanto outro estacionava em frente à um condomínio.

De acordo com o presidente da Associação dos Moradores de Águas Claras (Amaac), Román Darío, disse ao portal R7 que, para ele, vandalismo com bomba é a primeira vez que ocorre na cidade. Segundo ele, o síndico do condomínio pretende abrir um boletim de ocorrência.

“Até já tivemos alguns poucos casos de vandalismo em Águas Claras, no entanto com bomba é a primeira vez. Demoramos anos para conseguir do SLU a instalação dessas lixeiras. Gostaríamos de ter mais policiamento por aqui. Imagine se um pedestre estivesse passando na hora que a bomba explodiu”, comentou.

Lixeiras instaladas há 2 meses

Em julho, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) iniciou a instalação de lixeiras em pontos estratégicos de Águas Claras. Estes pontos, segundo o serviço de limpeza, foi decidido em conjunto com a população por meio do aplicativo do SLU nas principais lojas de aplicativos.

Na última etapa, o SLU concluiu a instalação de 143 lixeiras em áreas residenciais (próximas aos prédios residenciais), como a lixeira explodida na rua 37 sul. As lixeiras têm uma chave de segurança, para que seja evitado que os sacos sejam abertos indevidamente, além de vandalismo.

https://www.instagram.com/reel/CTLTk2AF878/?utm_medium=copy_link

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.