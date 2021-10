Casos de furtos em veículos em Águas Claras apresenta queda tímida, diz levantamento

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

12/10/2021 21:15, atualizado às 21:20 de 12/10/2021

O número de casos de furtos em veículos em Águas Claras seguiu os mesmos indicadores dos meses anteriores e registrou queda, de acordo com o mais recente levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Os dados apontam queda de 9,48% no mesmo comparativo com o mesmo período do ano passado. Em números, até agosto, 274 casos de furtos em veículos haviam sido registrados em Águas Claras. Em 2021, 248 foram os casos. Apesar da queda tímida dos indicadores, moradores relatam que os números não refletem segurança para coibir as ações dos criminosos.

“Nunca tive segurança, não devemos confiar [deixar o carro fora do estacionamento do condomínio]. Por mais que tenha policiamento nas ruas, sempre tem uma pessoa má intencionada que se quiser, vai fazer algo independente do local”, afirmou o morador Juliano Ferreira.

Para a moradora Isabel Goss, a cidade se encontra em uma triste realidade. “Quando me mudei para Águas Claras, a renovação do meu veículo ficou mais cara somente por ter vindo morar aqui. Mesmo assim, nunca vi segurança nas ruas, apenas na frente de bares e casas noturnas. A cidade está perigosa”, disse.

O morador Vinícius Cruvinel disse, em seu comentário nos grupos do DFÁguasClaras, que deixar o veículo fora da garagem do condomínio é “garantia que eventualmente será arrombado”.

“Deixar o carro na rua em Águas Claras é garantia que eventualmente será arrombado, só esperar o dia. Eu desisti de ter carro por conta disso, inclusive já fui alvo desses criminosos 4 vezes. Em cinco minutos ou menos, já levaram meu estepe e som”, disse.

O que diz a SSP-DF

O DFÁguasClaras entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) sobre os dados e os trabalhos da pasta em prol de melhorias na segurança da cidade, que respondeu que as informações do Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs) foram encaminhadas para análise da Polícia Militar. A Polícia Militar do Distrito Federal, até o momento, não respondeu aos nossos chamados. O espaço segue em aberto.

