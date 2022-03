Chuva forte derruba árvores no Parque de Águas Claras; veja fotos

O temporal da tarde de domingo (13/3) provocou estragos no Parque Ecológico de Águas Claras. Uma árvore de bambus caiu no meio da pista, em uma das entradas principais do parque. A reportagem do DFÁguasClaras procurou o Instituto Brasília Ambiental, responsável pela gestão do parque, sobre a retirada das árvores. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos resposta.

Outros pontos

A forte chuva provocou falta de energia elétrica em vários pontos de Águas Claras. De acordo com a Neoenergia Brasília, por conta dos fortes ventos e descargas atmosféricas, a rede elétrica na cidade ficou instável, ocasionando falta de energia pontual em algumas localidades da cidade. “As equipes de manutenção estão percorrendo o circuito afetado para identificar e reparar a rede elétrica com a maior brevidade possível”, diz a companhia em nota. Por volta das 17h30, a maioria das regiões afetadas já estavam com a luz reestabelecida.

Alerta

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o DF possui riscos de perigo com chuvas intensas, por isso o alerta amarelo foi publicado. De acordo com o instituto, o acumulado parcial de chuvas no Gama chegou a 3.8mm. Já em Águas Emendadas, localizado em Planaltina, o acumulado chegou a 15.8mm.

Se abrigue!

Para se proteger contra tempestades, é recomendado não se abrigar debaixo de árvores para evitar a queda de galhos ou descargas elétricas, evitar usar aparelhos conectados diretamente à tomada e não estacionar perto de torres de transmissão ou outdoors. Em casos de emergência, ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

