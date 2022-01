Com histórico de furto em Águas Claras, homem é preso em abordagem no DF

Um foragido da Justiça do Distrito Federal foi preso na noite desta terça-feira (18/1) em uma ronda de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-070. O homem, 38 anos, tinha passagem por furto realizado em três regiões administrativas do DF, sendo uma delas em Águas Claras, além de um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a PRF, a equipe de policiais estava em ronda de rotina na BR-070, próximo a Ceilândia, quando o condutor parou o veículo — um Renault/Kwid — de uma vez, logo após os policiais se aproximarem em uma viatura. Com a reação inusitada do motorista, a equipe decidiu abordar o veículo e realizar os procedimentos de praxe para a coleta de informações, como documento do carro e CNH.

Com o documento do motorista em mãos, os policiais consultaram o sistema e notaram que o homem de 38 anos tinha um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo, expedido pela Justiça do Distrito Federal em setembro de 2021. O condutor do veículo também tinha passagem por três furtos, no Gama, Guará e Águas Claras. Ainda com o homem, policiais encontraram aproximadamente cinco gramas de substância análoga a maconha, quantidade essa que caracteriza o porte de drogas para consumo. “Diante de tais fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte)”, afirmou a PRF.

