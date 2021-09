Copa Brasília de Futsal: Águas Claras estreia contra SIA na próxima quinta (30)

Por Pablo Giovanni | Foto: GeDF/Divulgação

28/09/2021 10:40, atualizado às 10:50 de 28/09/2021

Com o início da pandemia há mais de um ano, várias competições no mundo foram interrompidas por medidas de precaução e segurança contra o Covid-19. No Distrito Federal, o maior torneio de futsal, a Copa Brasília de Futsal chega à 14ª edição em 2021 após um ano interrompida. Águas Claras, campeã em 2015, disputa o torneio em busca do bicampeonato.

Organizado pelo Sesc e Globo Brasília, a 14ª edição da Copa Brasília de Futsal vai contar, pela primeira vez, com todas as 33 regiões administrativas, divididos em 7 grupos com quatro equipes e um com cinco equipes. Este, inclusive, é o grupo onde a região de Águas Claras vai disputar o torneio. Além da cidade, Águas Claras enfrenta as regiões do Cruzeiro, Planaltina, Arniqueira e SIA – primeiro adversário em confronto na próxima quinta (30) pelo grupo H.

Abertura

O presidente do sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, destacou a importância do torneio para o Distrito Federal após uma edição suspensa em decorrência da Covid-19.

“No dia que eu cheguei na presidência do conselho regional do Sesc-DF, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a minha equipe de esporte e falar: procurem a Rede Globo e vamos fazer a parceria para voltar com a Copa Brasília de Futsal”, afirmou.

Sem presença de público, Freire solicitou que todos os integrantes que estarão participando ou colaborando com a realização da 14ª edição da Copa Brasília de Futsal respeitem as medidas e protocolos de segurança contra a Covid-19. Segundo ele, caso haja avanço significativo da vacinação na capital, talvez possa haver a presença de convidados e familiares nos ginásios.

“Pedimos que todos os envolvidos cumpram os protocolos sanitários para que possamos, talvez, flexibilizar com a presença dos familiares e convidados. Todos os atletas são importantes. Temos que agradecer a Deus por nos permitir estar aqui hoje. Infelizmente perdemos pessoas queridas para essa terrível pandemia. Hoje, com essa diminuição gradativa e feliz da pandemia estamos retomando cada vez mais nossas vidas”, disse o presidente.

Vitória dos atuais campeões na estreia

O torneio já começou no último sábado (25). Com 4 títulos em quadra – 3 do Sobradinho e um do Brazlândia -, os atuais campeões de 2019, o Brazlândia superaram o Sobradinho por 8×3, no ginásio Sesc Ceilândia. O jogo foi válido pelo grupo C.

Grupo H

Único grupo com cinco equipes, o grupo H vai ser palco de uma rivalidade entre cidades vizinhas: Águas Claras e Arniqueira. Pela primeira vez na Copa Brasília de Futsal, a cidade de Arniqueira estreia na competição contra Águas Claras, na segunda rodada do grupo em 9 de outubro – às 18h no ginásio Sesc Ceilândia.

Águas Claras, no entanto, inicia sua trajetória em busca do bicampeonato em 30 de setembro. A equipe enfrenta o SIA, campeão da sexta edição da Copa Brasília de Futsal em 2012. O jogo vai acontecer no ginásio do Cruzeiro, às 21h – sem presença de público.

Além do confronto entre campeões de edições anteriores, outro confronto no mesmo dia pela primeira rodada do grupo H é Planaltina x Cruzeiro, no ginásio do Cruzeiro. Os donos da casa, inclusive, são bicampeões consecutivos da sétima e oitava edições em 2013 e 2014, respectivamente. Vale ressaltar: os dois primeiros de cada grupo se classificam para as oitavas de final.

Veja a programação do grupo H:

30 de setembro (Ginásio do Cruzeiro)

19h45 – Planaltina x Cruzeiro

21h – Sia x Águas Claras

9 de outubro (Sesc Ceilândia)

17h – Sia x Cruzeiro

18h – Águas Claras x Arniqueira

19 de outubro (Sesc Ceilândia)

19h45 – Cruzeiro x Águas Claras

21h – Arniquera x Planaltina

30 de outubro (Sesc Ceilândia)

15h – Águas Claras x Planaltina

x Planaltina 16h – Sia x Arniqueira

4 de novembro (Ginásio do Cruzeiro)

19h45 – Planaltina x Sia

21h – Cruzeiro x Arniqueira Veja a tabela completa aqui

Final

A final e a disputa do terceiro lugar acontecem em 20 de novembro, no ginásio Sesc Ceilândia em horários diferentes. A final acontece às 14h e com transmissão ao vivo da Globo Brasília. Ainda não está definido se haverá público na grande final.