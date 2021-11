Covid-19: cartão de vacina será obrigatório em shows e festivais

O governador Ibaneis Rocha (MDB) publicou, na edição do Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (24) a determinação de obrigatoriedade do cartão de vacina para entrar em competições esportivas, shows e festivais. Assim, não será mais possível apresentar apenas o teste de RT-PCR negativo.

A mudança faz parte de uma série de alterações de protocolos previstas no Decreto n° 42.525/2021. As regras gerais continuam valendo, como uso de máscara em ambientes fechados; utilização de álcool gel; higienização de ambientes; e distanciamento social – esse último, agora, reduzido de dois metros para um metro.

Com o decreto, a intenção do Executivo Local é que os estabelecimentos tenham suas próprias condutas de segurança, de acordo com cada realidade, sendo respeitando o protocolo de covid-19.

Entre as alterações, cai a obrigatoriedade de limite de 50% da capacidade de público em cinemas, teatros, circos, competições esportivas, casas de festas, eventos cívicos, corporativos e/ou gastronômicos, feiras, exposições, shows e festivais. Cada estabelecimento deverá limitar a capacidade, desde que respeitado o distanciamento de um metro.

A partir do novo decreto, as pistas de dança também estão liberadas, assim como uso de guardanapos de tecido e a disposição de itens de uso coletivo, como cafezinho e itens de degustação. No caso de eventos privados/pagos, mesmo que sejam realizados em casas de eventos, os protocolos devem seguir os mesmos do de shows. A venda de ingresso pode ser feita presencialmente e não mais exclusivamente de forma on-line, como era anteriormente. Também não há mais necessidade de demarcar a organização das filas.

No que tange à fiscalização, a força-tarefa passa a não contar mais com Polícia Civil, Detran, DER, Secretaria de Agricultura e Diretoria de Fiscalização Tributária da Secretaria de Economia. Agora, o trabalho será realizado apenas pelos demais órgãos que compõem a força-tarefa, como é o caso da Secretaria DF Legal e Vigilância Sanitária.

“O GDF não tem problema com doses hoje. Estamos trabalhando diuturnamente para aumentar a cobertura vacinal. Inclusive, com um posto de vacinação que funciona à noite, no Quartel General. Já é comprovado que 94% das pessoas que estão sendo hospitalizadas por causa da covid não estão com o esquema vacinal completo”, detalha o subsecretário. “Por isso que recomendamos que as pessoas mantenham os cuidados dos protocolos gerais, como uso de máscara e a higienização, e busquem completar o esquema vacinal”, observa o Divino Valero, da Vigilância à Saúde.

