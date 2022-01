Covid-19 e Gripe Influenza: Como é possível me infectar com os dois ao mesmo tempo?

Encerramos um 2021 esperançosos com o avanço da vacinação contra a Covid-19, porém, preocupados com o avanço da gripe influenza em vários estados brasileiros.

Eu juro pra vocês, que gostaria de começar o ano de 2022 com uma matéria diferente. Mas não tem como fugir disso, infelizmente.

Tenho recebido muitas mensagens de pessoas angustiadas por terem sido diagnosticadas com os dois tipos de vírus e, por mais desesperador que isso possa parecer, é algo que pode acontecer.

Com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas tem deixado de se vacinar contra outras doenças ou até mesmo de tratar outras doenças crônicas por medo de ir ao hospital. Por isso, certas doenças antes controladas tem voltado com mais força, como a gripe Influenza que hoje já se apresenta com suas novas cepas. O que é normal em uma doença viral, pois os vírus tem o poder de mutação, principalmente se não for controlado da forma correta.

O que acontece é: Tem sinais e sintomas gripais? Não se desespere.

Mas, o que fazer? Vou deixar aqui alguns passos para te ajudar a lidar com essa situação da melhor forma e com calma:

Evite ao máximo ter contato com outras pessoas mas, se for preciso ter contato com alguém, higienize suas mãos e use máscara o tempo todo para não contaminar ninguém;

Se possível, faça o teste da covid-19 para confirmar ou descartar a doença, assim como o de dengue também seria interessante caso tenha suspeita;

Caso não possa fazer algum teste e estiver com sintomas leves como: tosse, mal estar, dor de garganta, falta de apetite e febre baixa, fique em repouso;

Toda doença viral tem um ciclo no organismo, por isso, busque tratar os sinais e sintomas, como medicamentos para febre e dor que você já tem o costume de utilizar;

Beba bastante água. Isso ajuda na hidratação do corpo e na eliminação do vírus;

Busque ter uma alimentação leve, rica em frutas e verduras, evitando alimentos gordurosos e pesados. Não sente fome? Tente comer mesmo assim! Seu corpo precisa de força e energia para combater o vírus;

Tente se manter calmo. A ansiedade por estar doente pode gerar sintomas como falta de ar e piorar o mal estar. Por isso, cuide também da sua mente nesse período ok?

Não tome medicamentos que você não costuma tomar ou por indicações de pessoas que não sejam profissionais de saúde. A automedicação é sempre perigosa. Principalmente em crianças.

Vale aqui ressaltar algo que também é super importante e vale pra vida toda: Mantenha a sua carteira de vacinação sempre em dia! Sim, você adulto! Não só os pequenos precisam se vacinar, mas nós adultos precisamos também. Esteja atento ás campanhas anuais de vacinação de acordo com sua faixa etária e principalmente ás campanhas de vacinação contra a gripe. Só assim, podemos evitar sofrer com tantas epidemias ao mesmo tempo.

Doenças infecto contagiosas só podem ser prevenidas com vacinas e com cuidados básicos diários de higiene. Cuide de você e cuide de quem está por perto. Use máscara e atualize suas vacinas. Ainda é tempo de se cuidar!

Eu sou Nádia Teixeira e temos um encontro marcado aqui, ás quintas-feiras na coluna Café com Saúde.

