Covid-19: Ibaneis anuncia dose de reforço para público de 57 anos ou mais

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na tarde da última quinta-feira (18/11), o início da aplicação da dose de reforço, ou chamada de D3, contra a covid-19 para o público de 57 anos ou mais que tenham recebido a segunda dose há 5 meses. Em publicação no Twitter, o chefe do Palácio do Buriti informou que o início dessa imunização começará na segunda-feira (22/11).

“Trago boas notícias da vacinação. A partir de segunda-feira (22), vamos vacinar com a terceira dose o público acima de 57 anos que tenha recebido a segunda dose há 5 meses. (A) Nossa Rede de Frio conta com o estoque necessário para atender este público”, afirmou o chefe do Executivo Local, no Twitter.

A determinação anterior, que permitia a aplicação do imunizante para idosos com 60 anos ou mais que tenham recebido a D2 há, pelo menos, seis meses será desconsiderada a partir de segunda-feira (22).

A orientação dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no início da semana, permite que o prazo fosse diminuído em um mês. A Secretaria de Saúde, à época, havia afirmado que seguiria a orientação da pasta maior e que a data do novo cronograma da terceira dose seria anunciada em breve.

Estoque

No estoque, 98.280 mil doses da Pfizer estarão sob disposição para a aplicação da terceira dose, segundo última atualização da Secretaria de Saúde – a vacina da Pfizer é a única permitida para aplicação da terceira dose. A estimativa, segundo o ministério da Saúde é que, mais de 12,4 milhões de brasileiros estarão aptos para tomar a terceira dose.