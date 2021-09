Criminosos que invadiam apartamentos de chineses em Águas Claras são transferidos para a Papuda

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

02/09/2021 10:15, atualizado às 10:15 de 02/09/2021

Policiais da Divisão de Repressão e Furtos (DRF), área integrada à Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Copartri) cumpriram, na manhã de quarta-feira (1°), três mandados de prisão preventiva de três presos que faziam parte de uma associação criminosa. A quadrilha, segundo os policiais, realizou 4 furtos em apartamentos de moradores chineses, em Águas Claras, além de outras residenciais no país.

Batizada de Operação Xangai, os três estavam em prisão preventiva em Campo Grande (MS) e foram transferidos para o Distrito Federal. Além dos três transferidos nesta quarta na segunda fase, a primeira fase da operação – deflagrada em 17 de abril de 2021 – havia prendido outras duas pessoas e cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Para os agentes, os criminosos conseguiram furtar cerca de R$ 800 mil da casa das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, os três presos transferidos para o Distrito Federal (DF) nesta quarta (1°) haviam sido presos preventivamente em março pela prática de furtos qualificados, e agora serão detidos pelos crimes de associação criminosa e roubo.

“As transferências ocorreram para evitar novo ajuste criminoso e as autorizações contaram com as Justiças do Distrito Federal e Mato Grosso do Sul” , explicou o o diretor da DRF, delegado Fernando Cocito, ao portal Metrópoles.

A operação

Segundo os agentes, os criminosos tinham base em São Paulo e atuava desde 2015. Eram especializados em roubos e furtos de apartamentos de chineses em estados de São Paulo, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina e Minas Gerais. No DF, além dos quatro em Águas Claras, o grupo criminoso agiu em dois furtos no Guará e um em Taguatinga.

