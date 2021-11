Defesa Civil alerta sobre chuvas intensas e ventos fortes no DF

Por Agência Brasília | Foto: Tiago Peixoto/Internet

29/11/2021 22:10, atualizado às 22:10 de 29/11/2021

O Distrito Federal está em alerta de chuvas intensas. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que previu a possibilidade de fortes chuvas durante esta segunda-feira (29), além de ventos fortes, que podem chegar a 60 km/hora. A Defesa Civil também divulgou o alerta e fez recomendações para a população redobrar a atenção no período.

E o GDF tem trabalhado para limpar os estragos feitos pelas chuvas. Desde junho, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) vem realizando ações de prevenção e de manutenção, visando o período de chuvas. As ações foram intensificadas nos últimos meses, com a limpeza de bocas de lobo, reposição de tampas de bueiros danificadas e desobstrução de redes de água pluvial.

A empresa contabiliza a desobstrução de 17 mil metros de tubulação de rede de águas pluviais, limpeza de 3,2 mil bocas de lobos e 1.040 bueiros, reconstrução de 314 metros de tubulação e reparação de 585 bocas de lobos e 384 bueiros.

O Departamento de Parques e Jardins da Novacap também atua de forma preventiva, com a realização regularmente de podas no DF. Este ano já foram podadas mais de 60 mil árvores, retiradas cerca de 6 mil espécies que colocavam em risco a população e aparadas mais de 500 milhões de m² de grama, o que corresponde a 46 mil campos de futebol.

Monitoramento

A Defesa Civil faz o monitoramento dos alertas emitidos pelo Inmet. De acordo com a previsão de situações críticas no DF, o órgão adverte a população e, ao mesmo tempo, aconselha sobre as maneiras de o brasiliense colocar em prática ações básicas para a prevenção de riscos.

O órgão recomenda que a população redobre a atenção nesse período. Nuvens carregadas, trovões e ventos fortes já são sinais de que fortes chuvas estão a caminho, sendo necessário que as pessoas fiquem mais cautelosas, ensina o assessor especial da Defesa Civil, Deusdete Vieira de Souza Junior.

“Evitem locais que ofereçam riscos à integridade física, como áreas de alagamento, árvores e barrancos. Tenha sempre em mente, também, procedimentos que possam ser adotados antes da emergência, como uma saída rápida do local, caso o cidadão resida próximo a áreas de risco, como córregos ou rios”, recomenda Souza Junior.

O gerente de Proteção Comunitária da Defesa Civil, coronel Tiago John, reforça os cuidados que a população deve ter para se precaver de riscos no período de fortes chuvas. A primeira delas é a necessidade de que as pessoas fiquem sempre atentas à previsão do tempo – e não é somente por causa do guarda-chuva.

“Ao dirigir, aumente a distância do carro à frente, não atravesse locais com água acima do meio-fio, conheça pontos de riscos e tenha sempre em mente rotas alternativas”, aconselhou o coronel Tiago.

Em situação de emergência, o brasiliense deve sempre chamar o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, que faz o primeiro atendimento. A Defesa Civil também pode ser acionada em caso de risco, pelo número 199.

Mensagens

A partir do monitoramento dos alertas emitidos pelo Inmet, a Defesa Civil envia mensagens para a população advertindo sobre o tempo e a prevenção de riscos.

Para receber as mensagens, no entanto, o interessado deve fazer o cadastramento no serviço de alerta, enviando uma mensagem de texto para o número 40199, com o Código de Endereçamento Postal (CEP) da região.

