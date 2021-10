Detran-DF apresenta peça teatral sobre trânsito em colégio particular de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

30/09/2021 23:25, atualizado às 23:30 de 29/09/2021

Entender sobre os princípios básicos de trânsito, como pedestres atravessarem a pista na faixa de pedestres, ou aos motoristas que respeitem o limite de velocidade e o sinal vermelho fazem parte das campanhas educativas promovidas pelo Departamento de Trânsito (Detran-DF).

Desde cedo, a intenção do departamento é passar conhecimento aos mais jovens e, com isso, transmitir informações educativas com a maior descontração. Chamado de “Trânsito Seguro”, as ações fazem parte de um vasto cronograma do Detran sobre campanhas educativas de trânsito e para maior entendimento, foram apresentadas peças teatrais nos colégios Marista, em Taguatinga, e Objetivo, em Águas Claras.

Ao todo, o departamento apresentou atividades como blitz educativas, jogos interativos, apresentações teatrais com o objetivo de conscientizar os condutores e pedestres para o comportamento adequado no trânsito.

Atenção, instituições

As ações educativas promovidas pelo Detran-DF são gratuitas, e podem ser solicitadas através da Diretoria de Educação de Trânsito do órgão. Através do e-mail direduc@detran.df.gov.df, as instituições de ensino, órgãos públicos e privados e vias públicas podem enviar um ofício solicitando uma peça teatral.

O Detran-DF, além do e-mail, afirma que os responsáveis podem solicitar o ofício, com antecedência mínima de 20 dias, também na sede da diretoria educativa (Direduc), na 706/906 Sul, na Asa Sul, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Os documentos, segundo a Diretoria de Educação de Trânsito (Direduc), devem conter informações como nome, endereço, telefone e e-mail do responsável, além do dia, horário, objetivo, público-alvo, estimativa de participantes do evento e endereço do local (com indicação de pontos de referência). Para instituições de ensino público ou privado, a diretoria solicita que nos documentos devem ser especificados os turnos e a quantidade de alunos por turno.

Depois do envio da solicitação, o Núcleo de Campanha Educativo de Trânsito – Nucet entrará em contato com o responsável pela solicitação, por telefone ou e-mail, para agendar uma vistoria técnica do local de realização do evento, a fim de definir a melhor ação educativa.

