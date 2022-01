DF alcança marca de 5 milhões de doses contra a covid-19 aplicadas

Por Agência Brasília

Na tarde desta sexta-feira (7), o Distrito Federal superou a marca de 5 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19. Ao todo, foram para 2.312.230 o número de primeira dose; 2.131.592, o de segunda dose; 58.413, o de dose única; 493.949 doses de reforço e 10.633 doses adicionais para imunossuprimidos.

A soma total é de 5.006.817 de vacinas aplicadas desde 19 de janeiro de 2021. Apenas nesta sexta-feira, foram 615 de primeira dose, 2.686 de segunda dose, 9.108 doses de reforço e 13 doses adicionais.

O secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, destaca que o número é expressivo, “mas queremos que as mais de 200 mil pessoas que ainda não tomaram a primeira dose decidam receber o imunizante”. Ele ressalta: “Apesar de estarmos preparados com hospitais, com leitos, com insumos para enfrentar qualquer dificuldade maior, ainda é a vacinação a nossa maior defesa.”

A notícia chega no momento em que há aumento do número de casos, com 1.451 registrados entre os dias 5 e 6 de janeiro, mas sem ocorrência de óbitos desde o ano passado. “Agora, a gente observa aumento do número de casos de covid, mas redução em termos de casos graves e de óbitos. Sabemos que o efeito disso está ligado à vacinação”, destaca o coordenador de Atenção Primária à Saúde, José Eudes Barroso.

Ele avalia que há uma maior preocupação com a covid neste início do ano, o que amplia a vacinação. “Falar mais da doença, o recrudescimento com a variante Ômicron, fez com que as pessoas também atentassem à busca da vacinação como mecanismo de proteção”, explica.

Estratégia

Os postos de testagem da covid-19 também incentivam a vacinação. “Todo ponto de testagem é também um ponto de orientação. Uma das perguntas que sempre é feita é se a pessoa tomou a vacina, e lhe são orientados os efeitos que a vacina tem em relação à proteção a casos mais graves”, reforça o médico.

Do dia 31 de dezembro até agora, ou seja, na última semana, 163.406 pessoas receberam a segunda dose, de reforço ou dose adicional. Porém, o coordenador de Atenção Primária à Saúde ressalta as 5.892 que iniciaram o ciclo vacinal em 2022. “A gente acredita que essa maior procura da população pela testagem contribui para a conscientização em relação à necessidade de tomar a vacina”, afirma.

Para o secretário adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Erick Damasceno, a campanha de vacinação exigiu uma gestão administrativa atípica e complexa, e que o resultado alcançado hoje é fruto de um trabalho conjunto de todos os servidores da pasta.

“É uma operação que envolve um grande esforço, que começou em janeiro de 2021, e não parou. Começamos uma operação nunca vista antes e o nosso resultado é a adesão da população ao procurar os postos e se vacinar”, reforça Damasceno.

