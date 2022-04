DF amplia vacinação para mais locais durante o período da noite com vacinas da covid-19 e influenza

“Eu trabalhei o dia todo e estou aqui tomando vacina. Assim, eu também evito filas”. A fala é do empresário Wellington da Silva, que aproveitou a vacinação noturna contra a covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) 3 de Ceilândia e recebeu a sua terceira dose na terça-feira (5). Para beneficiar cidadãos como Wellington, que não têm disponibilidade para se vacinar em horário comercial, a Secretaria de Saúde mantém postos abertos até mais tarde.

Atualmente, é possível se vacinar à noite contra a covid-19 na UBS 3 de Ceilândia e na UBS 1 da 612 Sul. Esta última funciona em esquema drive-thru. Os dois postos ficam abertos até as 22h.

A dona de casa Mônica de Deus aproveitou o horário estendido na UBS 3 e levou sua filha Thalita de Deus para se vacinar. A adolescente de 13 anos, que estuda durante o dia, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid. “Muitas pessoas têm dificuldade de se vacinar no decorrer do dia devido ao trabalho, colégio, essas coisas. Nesse período da noite é mais fácil”, comentou a mãe.

Na UBS 7 de Ceilândia, localizada no Setor O, há vacinação noturna contra a influenza. O pintor automotivo Nilson da Silva levou a esposa para se imunizar na segunda-feira (4) e voltou à unidade ontem para receber sua dose. “Ajuda bastante quem trabalha e não tem tempo de vir durante o dia, o que é o meu caso”, comentou.

A vacinação contra a gripe começou na segunda-feira (4). A campanha está dividida em duas etapas: nesta primeira fase, podem ser imunizadas pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores de saúde. Na segunda etapa, que começa em 3 de maio, serão vacinados os demais grupos.

Clique aqui para conferir os locais de vacinação.

