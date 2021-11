DF deve receber nova remessa de vacinas da Janssen nos próximos dias, diz ministério

DF deve receber nova remessa de vacinas da Janssen nos próximos dias

O Ministério da Saúde anunciou a chegada de mais 1 milhão de doses da farmacêutica estadunidense Janssen contra a covid-19. O volume é parte do total de 38 milhões de vacinas encomendadas pelo órgão até o fim de 2021. Nos próximos dias, estados e Distrito Federal receberão as remessas.

A programação é que seja feita a entrega de 7,8 milhões em novembro e 28,4 milhões em dezembro. Em junho, o Brasil recebeu 1,5 milhão de vacinas. Após doação feita pelos Estados Unidos, o total recebido chega a mais 3 milhões de doses do laboratório.

O ministério informou que foram aplicadas, até o momento, 297,1 milhões de doses contra a covid-19. Mais de 157 milhões de pessoas receberam a primeira dose, o que representa, segundo o órgão, 90% do público-alvo da campanha. Outros 127,9 milhões já completaram o esquema vacinal com duas doses, o equivalente a 72,3% da população a ser atingida.

Para 2022, o governo federal prevê a utilização de 350 milhões de doses.

Expectativa de recebimento de doses no DF

A expectativa de recebimento de doses da Janssen é alta. Sem receber nenhuma dose – ao total recebeu 60.400 – há bastante tempo e sem doses remanescentes no estoque da rede de frio. O subsecretário de Vigilância em Saúde do Distrito Federal, Divino Valero, confirmou a falta do imunizante, mas não deu a previsão de quando uma nova remessa poderia chegar. O comentário aconteceu antes da chegada das doses no país.

“O DF está pronto para executar [a campanha], desde que a gente receba as doses. A depender do quantitativo de doses, nós poderemos informar a estratégia e a forma de aplicação da segunda dose da Janssen”, disse Valero.

Além da segunda dose, quem tomou a vacina da Janssen também deve tomar um reforço, preferencialmente de outro fabricante. No entanto, essa dose extra só poderá ser aplicada cinco meses após a segunda dose.

