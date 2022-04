DF inicia vacinação contra a gripe para idosos e profissionais da saúde

A partir desta segunda-feira (4/4), o Distrito Federal começa a aplicar a vacinação contra a gripe. Em um primeiro momento, a primeira etapa atende idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. Inicialmente, 96 mil doses foram disponibilizadas para atender o público na capital federal, mas novas remessas tendem a chegar nos próximos dias. O DFÁguasClaras explicará tudinho neste post.

A primeira etapa, com início hoje, deve se estender até 2 de maio. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), que segue o calendário estabelecido pelo Ministério da Saúde, a segunda parte da campanha inicia em 3 de maio, ofertando as doses da Influenza para uma outra grande massa da população. Veja abaixo quem está contemplado.

-Crianças a partir de 6 meses até 5 anos, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias;

-Gestantes;

-Puérperas;

-Povos indígenas;

-Professores do ensino básico e superior;

-Pessoas com doenças crônicas não-transmissíveis e outras condições clínicas especiais;

-Pessoas com deficiência permanente;

-Caminhoneiros;

-Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbano e de longo curso;

-Trabalhadores portuários;

-Forças de Segurança e Salvamento;

-Forças Armadas;

-Funcionários do sistema de privação de liberdade;

-População privada de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

A vacina

Anteriormente, a vacina da gripe em circulação no Distrito Federal não contemplava a proteção da cepa H3N2, que atingiu o Distrito Federal em meados de janeiro e fevereiro. Com a nova campanha, o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, em 2022, será mais efetiva na proteção das cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Os locais de vacinação podem ser conferidos diariamente no site da Secretaria de Saúde do DF, sendo que, em Águas Claras, a sala de vacina dentro da administração regional aplica o imunizante. Horário: Seg a Sex das 07:30h às 17:30h

