DF vacinou mais de 350 mil pessoas de outros estados

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde já aplicou 2.820.964 doses da vacina que protege contra o novo coronavírus. Ao longo dos últimos sete meses, moradores de vários estados que estavam na capital procuraram os pontos de vacinação e receberam tanto a primeira dose quanto a segunda. No total, a campanha já atingiu 352.752 pessoas pertencentes a esse público.

O quantitativo de primeiras doses recebidas por moradores de outras unidades da federação chegou a 263.854. A maior parte dos vacinados é do estado de Goiás, um total de 98.238 pessoas. Em seguida aparecem moradores de Minas Gerais, com 28.916 vacinados com a primeira dose.

Já a segunda dose foi aplicada em 82.921 pessoas que não moram no DF, sendo 37.047 vindas de Goiás; 9.342 de Minas Gerais e 5.581 de São Paulo. Em relação à dose única, foram registrados 5.977 vacinados de outros estados, sendo a maioria de Goiás (3.149) e Minas Gerais (489).

A Secretaria de Saúde lembra que o acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) é universal.

Com informações da Agência Brasília*

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.