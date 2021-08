Doutor, preciso regularizar a minha situação migratória no Brasil

Por Nataly E. Konno Rocholl

Caríssimos leitores, cá estou eu novamente trás um período sabático. A pandemia trouxe uma série de desafios, inclusive para mim. Regularização migratória do estrangeiro em situação irregular é o tema que proponho hoje a vocês.

O tema que proponho é a respeito do trâmite de regularização do estrangeiro que ingressa regularmente em território nacional, mas que pelos mais variados motivos se mantém além do prazo aqui no Brasil. A que estará sujeito? Como deve proceder?

Vejamos! Cada caso é um caso e é importante destacar que o Brasil traz uma série de possibilidades para regularizar a situação do estrangeiro irregular. Não se fala no Brasil em ilegalidade, que fique claro.

Caso seja autuado pelo excesso de tempo a multa mínima arbitrada é de cem reais e o seu valor máximo de dez mil reais.

Quem autua é o agente imigratório via aérea, rodoviária ou marítima. Naturalmente, o critério é discricionário e a regularização se dá pelo pagamento dessa multa, por meio de GRU.

Na impossibilidade do adimplemento ou pela possibilidade mesmo de recorrer atente para o prazo recursal que é de dez dias da situação. Uma via possível é o pedido de reconsideração a ser dirigido à autoridade que autuou.

Lembrando que se o estrangeiro estiver em relacionamento estável com brasileiro ou até mesmo casado essa multa será discutida pela esfera competente mas uma boa possível para a sua manutenção em território nacional à despeito da multa é a obtenção de visto para reunião familiar, que pode ser obtido diretamente no consulado brasileiro do seu país de origem.

Caso o seu país de origem não possua consulado brasileiro há que se verificar o pais mais próximo que faça as vezes de solucionar as situações relativas àquele país.

É o que chamamos de cooperação jurídica internacional, instituto jurídico de fundamental importância, especialmente nos dias de hoje.

Por essa razão fique atento e não se desespere. Seu caso tem solução!

Percebem a relevância da nossa discussão? Dos direitos e prejuízos pelo desconhecimento? Que é essa ”ignorância” que tratamos aqui é a que gera impasses? Fiquem atentos.

————————————————————————

Ademais…faça o seguinte: siga o nosso Instagram! Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Ouça toda terça às 20hs (Web Rádio DFÁguasClaras) o programa Vivendo Águas Claras, um bate papo sempre muito produtivo sobre nossa cidade. Além disso, sempre com um convidado especial e sorteios de brindes para nossos ouvintes.

Para ouvir basta acessar www.dfaguasclaras.com.br

Ademais, aqui em baixo você pode conferir uma entrevista ao nosso próprio jornal impresso contando sobre a história do DFÁguasClaras.

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.

————————————————————————

Quer trocar uma palavrinha? Fale comigo.

Encaminhe e-mail para:

nataly.rocholl@fgv.br