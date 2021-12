Durante caminhada, homem encontra cobra no Parque de Águas Claras

Durante uma caminhada na tarde de terça-feira (30/11), um morador Águas Claras foi surpreendido por uma cobra pelo caminho. Liney Reis se deparou com o animal próximo ao trecho de caminhada do parque.

“Registro de agora a pouco no nosso parque de Águas Claras. Se tiver o privilégio de encontrar uma dessas, contemple a distância e deixe o animal seguir seu caminho”, pontuou Liney. Ele reforçou para que a população, quando avistar novos animais como esse, deixe-o seguir o caminho normalmente. “Lembre-se: aqui é a casa dele e você é a visita”, pontuou.

Nas imagens fornecidas ao DFÁguasClaras, a serpente aparenta ser do gênero Chironius. No popular, chama-se cobra-cipó-verde. Apesar de ser pequena, a cipó é venenosa, mas, por possuir dentição opistóglifa (o dente de veneno fica situado no fundo da boca) não é considerada venenosa para as pessoas.

Outro caso em Águas Claras

Não é o primeiro caso de cobra em Águas Claras nos últimos meses. Em maio, o DFÁguasClaras recebeu o vídeo do morador Vitor Lima. Ele também passeava pelo parque quando bateu de cara com uma obra. O caso aconteceu em 9 de maio, às 17h e aconteceu próximos aos bambus, cerca de 600 metros da entrada do parque.

“Apesar das informações da Polícia Ambiental afirmando que a cobra não é venenosa, ter cuidado com as crianças e com os dogs não é demais”, disse. “Fomos até a guarita para acionar a PMA, devido não ter mais posto dentro do parque. Demoraram um pouco a chegar pois vieram da Candangolândia e ela já teria se retirado, devido o horário (17h55), eles falaram que ela foi se entocar pra dormir nos bambus”, concluiu.

Comunicar o BPMA

Caso uma cobra, ou outro animal silvestre seja avistado em área urbana, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) deve ser acionado para o recolhimento das espécies. As ocorrências pode ser comunicadas pelos números (61) 3190-5100/ 3910-1965 ou pelo e-mail pmdf.bpma@gmail.com.

