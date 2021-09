Empreendedor libera serviço de aluguel de bicicleta gratuito por 4 dias, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: O Panorama/Divulgação

01/09/2021 10:02, atualizado às 10:05 de 01/09/2021

As magrelas, como são conhecidas carinhosamente chamadas, traz benefícios para a saúde e o bem-estar, além de ser econômica e um meio de lazer para conhecer novos espaços dentro do parque de Águas Claras, por exemplo.

Com o cenário de estabilidade provocado pela pandemia, o Aladdin Bikes, serviço privado de compartilhamento de bicicletas em Águas Claras, lançou uma ação para estimular o uso de bicicletas. Trata-se da liberação de bikes, até sexta-feira (3/9), para uso gratuito dentro do Parque Ecológico de Águas Claras.

“Exigimos apenas um documento com foto para que possa ser preenchido na nossa fixa”, afirmou o microempreendedor Everaldo Martins dos Santos, dono da “Aladdin Bike”.

“Pedalar é qualidade de vida. Possuímos food-truck com venda de água de coco, além de um parquinho que fizemos e cedemos dentro do parque para a criançada”, disse.

A importância das bicicletas

A bicicleta como meio de transporte sustentável só traz vantagens para as pessoas, para a mobilidade e para o planeta. É claro não é do dia para noite que as bikes serão escolhidas como principal meio de transporte pela maioria das pessoas, afinal, começar a pedalar é uma cultura que envolve toda uma mudança de pensamento, de estilo de vida e de consciência em relação ao espaço urbano.

Futuramente, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) estuda o retorno das bicicletas compartilhadas em regiões do DF. Enquanto não chega, o empreendedorismo é a alternativa para o serviço de aluguel privado de bicicletas na cidade.

“A ideia veio após a antiga empresa que alugava bicicletas fechou. Devido eu trabalhar no parque, muitos frequentadores do parque sentiram falta dos equipamentos, já que muitos não têm condições de terem bicicletas por morarem em apartamentos, além do alto preço de uma bike. Não temos ajuda dos governantes”, disse o Everaldo Martins.

