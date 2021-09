Por Nataly E. Konno Rocholl

Caros leitores! Já a muito o Brasil à despeito das suas aventuras e desventuras políticas é um eldorado de oportunidades.

Afinal, o clima favorável, as oportunidades distintas, religiosamente falando mais tolerante que muitos povos sem contar que a pretensa afabilidade encerra um sem fim de prefixados que atraem muitos estrangeiros para cá. Agora, a dúvida: estrangeiro pode trabalhar no Brasil?

Gosto de desmistificar situações, haja vista que no Brasil sequer se fala em ilegalidade senão irregularidade, logo o próprio ordenamento traz uma série de possibilidades para converter a situação de irregularidade em regularidade.

O Ministério da Justiça, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego trazem inúmeros regulamentos, resoluções e orientações que podem ser aplicadas caso a caso.

Confira sempre os portais eletrônicos cujas explicações dão um norte importante. E ante a tecnicidade consulte um profissional habilitado para ajudá-lo.

Desta feita, o olhar atento a esses comandos torna possível a tramitação correspondente que por via de consequência enseja o recolhimento de guia de recolhimento da união – GRU, e o complicar de documentos, bem como o cadastramento no migranteweb, situação que de per se propicia as condições necessárias para o pedido de regularização e autorização de estada e ato contínuo ante o processamento correto, inclusive a autorização de trabalho do estrangeiro.

Fiquem atentos.

