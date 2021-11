Fim de semana: desde sexta (19), Águas Claras registrou 76,45mm de chuvas

Após o fim de semana chuvoso, principalmente na sexta-feira e domingo, os moradores de Águas Claras podem voltar a ter sol com mais frequência nesta semana. Para os próximos dias, a previsão do tempo é de sol entre nuvens, com algumas ocorrências de chuva no Distrito Federal.

Segundo o Climatempo, para esta terça-feira (23) começa com condições de tempo firme, podendo haver a possibilidade de chuva no período de tarde e noite. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que esse padrão se repita nos próximos dias.

De acordo com o meteorologista do Heráclio Alves, ao longo da semana as temperaturas podem continuar subindo, mas não se destaca a possibilidade de chuva isolada em algumas regiões do DF. “Os dias serão mais abafados, o que aumenta a chance de chuva”, explica. A umidade relativa do ar na capital deve ficar entre 95% e 40%.

O meteorologista acrescenta que o brasiliense deve continuar saindo preparado de casa, uma vez que nesse período do ano, é comum chover no período da tarde mesmo nos dias mais quentes. “A chuva ainda permanece. Na quarta e na quinta reduz, mas volta na sexta-feira e a tendência é que continue chovendo até março do ano que vem.”

De acordo com a Estação meteorológica de Águas Claras, a estação da cidade registrou 76,45mm de chuva em Águas Claras no fim de semana.

Previsão do tempo

Terça-feira (23): 27ºC / 19ºC

Quarta-feira (24): 28ºC / 19ºC

Quinta-feira (25): 29ºC / 19ºC

Sexta-feira (26): 28ºC / 19ºC

