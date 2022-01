Higienização hospitalar em casa de maneira prática.

Pode parecer exagero falar assim, mas com algumas técnicas simples, é possível manter sua casa além de limpa, bem higienizada, como um hospital. Por isso, ainda falando sobre os cuidados com a casa, confira mais essas dicas!

Na coluna da semana passada, trouxe aqui algumas dicas sobre o que são os produtos de limpeza e higiene e como armazená-los, certo? E hoje, como prometido, trago pra vocês uma empresa convidada que vem com orientações valiosas para proteger a sua casa. Afinal, essa foi mais uma lição que a pandemia nos ensinou né?

E quando falo sobre higienização a nível hospitalar, é no sentido de técnicas que são usadas nos hospitais e clínicas, que podem ser úteis em casa também. De forma prática e simples. Por isso, a matéria de hoje é com essa empresa parceira que entende tudo do assunto, a Specialize Service:

Specialize: “Com o grande aumento de casos nessa Pandemia, não podemos relaxar nos cuidados e meios de prevenção. Pudemos ver que, o simples ato de higienizar as mãos, foi e é o nosso método mais eficiente, rentável e prático de combater esse vírus. E isso não é diferente dentro de um hospital ou laboratório, por exemplo. Constante higienização de poltronas, balcões, utensílios, maçanetas, leitos e equipamentos é a nossa maior garantia de estar em um ambiente seguro e limpo. Dentro da área hospitalar, temos vários tipos de limpeza que são aplicadas para evitar a transmissão de vírus e bactérias e, promover assim, a segurança para o paciente:

Limpeza Concorrente: É a limpeza diária, que tem como finalidade a remoção de sujidades. É uma limpeza que precisa ser muito bem executada, pois precisa durar até o final do dia. Nesse processo, o piso, mobílias e o banheiro são higienizados. Trazendo esse tipo de limpeza para a nossa rotina dentro de casa, é aquela limpeza que realizamos todos os dias como varrer o chão, passar um pano, lavar as louças e limpar os móveis.

Limpeza Terminal: É o processo de desinfecção de todo o local. É sempre realizada no leito ou quarto do paciente após a alta. Teto, parede, janelas, portas, mobílias, piso e tudo o que se encontra dentro do local onde o paciente ficou, será desinfectado. Colocando na nossa rotina, seria aquela faxina pesada que realizamos no final de semana. Todos esses tipos de limpeza possuem técnicas e regras de higienização para que seja o mais eficaz possível. Hoje, vamos te ensinar a como utilizar as técnicas de higienização hospitalar dentro da sua casa e garantir a segurança da sua família! Vamos lá?

De cima para baixo: Sempre iniciar a limpeza de cima para baixo. Ao limpar sua casa, comece do local mais alto. Dessa maneira, você garante que toda a sujeira que caiu do teto, armários móveis está no chão. Assim, fica muito mais fácil finalizar a sua limpeza. De dentro para fora: Ao iniciar sua limpeza de dentro para fora, você garante a retirada das sujidades do local de forma mais rápida e eficiente. Comece varrendo do fundo do cômodo, sempre levando a sujeira em direção a porta. Após a área interna, finalize a parte externa da sua casa removendo tudo o que foi retirado durante sua limpeza. Sem preguiça, hein? Não adianta limpar a casa e deixar o lixo acumulando do lado de fora.

Do mais limpo para o mais sujo: Inicie sua limpeza nos locais mais limpos. Comece pela sala, cozinha, quartos e finalize no banheiro. Dessa forma, você evita que a sujeira do pano que você utilizou no banheiro seja transferida para a cozinha, por exemplo. Ninguém pega a esponja que lavou o banheiro e vai lavar a louça com ela, não é mesmo? É a forma mais eficiente de evitar contaminação cruzada entre os cômodos da sua casa. Em um único sentido: Em ambientes contaminados, não esfregamos nada durante o processo de higienização. O ato de esfregar não remove sujidades, apenas espalha e aumenta ainda mais a área de contato de microrganismos existentes naquela área. Usar movimentos únicos e na mesma direção é a melhor forma de remover a sujeira e retirar bactérias daquela superfície.

Não podemos esquecer que é de extrema importância a utilização correta dos produtos químicos na sua casa. Ler o rótulo nesse momento faz toda a diferença! Não misture diversos tipos de produtos juntos, muitos não são compatíveis quimicamente e podem gerar uma substância nociva para você e sua família. Todas essas técnicas e regras se encontram no manual da ANVISA, que é o órgão responsável por garantir a biossegurança e o controle sanitário de todo o nosso país. São dicas valiosas para você levar consigo, seja em casa ou no trabalho. Vale a pena falar que hoje em dia, saber fazer uma boa higienização, é algo escasso no mercado e que pode te gerar um emprego ou uma renda extra. Muitas pessoas contratam especialistas em higienização para um paciente de homecare, por exemplo, onde requer processos e técnicas de higienização hospitalar dentro de casa – Conclui a Specialize.”

Vale ressaltar, que sempre antes do processo de desinfecção com os desinfetantes, deve vir uma boa limpeza do local, para que todo o trabalho seja efetivo.

E outro ponto importante: Se você tiver pets em casa, de preferência escolha produtos de limpeza para o piso próprios para eles, para evitar alergias nos bichinhos. Nas lojas especializadas em pets tem várias opções!

Agradeço muito a Specialize por dicas tão importantes para um momento tão difícil que acabarão fazendo parte do nosso dia a dia daqui pra frente. A manutenção da nossa casa deve ser uma extensão da nossa saúde e bem estar sempre.

A Specialize Service oferece cursos e consultoria nessa área sabia? Além de gestão administrativa e de agenda para clínicas. E claro, orientações para você que gostaria de aprender mais e na prática essas e outras técnicas de limpeza e higienização do seu lar.

