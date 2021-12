Homem se exalta após relatar que foi mau atendido em padaria de Águas Claras; veja vídeo

Um vídeo que está circulando nas redes sociais ganhou bastante repercussão no último fim de semana. Um homem morador de Águas Claras relatou nas redes sociais, no sábado (18/12), indignação com o atendimento em uma padaria, próximo à Avenida Castanheiras.

Em seu relato, o homem identificado como Luís Fernando afirmou que quando estava passando com as compras no caixa, a atendente estava embalando os produtos “de modo muito mecânico e ríspido”. Luís, no post compartilhado com os demais membros do grupo de moradores da cidade, afirmou que pediu para que a funcionária tomasse cuidado, e que pegasse os alimentos com mais “elegância e delicadeza”, porque se tratava de comida. Segundo o morador, a atendente ignorou.

“Eu disse que era também desrespeitoso se calar quando o cliente fala com um prestador de serviço. Em nenhum momento foi gentil em pedir desculpas e dizer que: ‘não era de sua intenção pegar de mau jeito as compras’, o protocolo da boa educação. Eu falei claramente que o correto seria ela pedir desculpas. Ela afirmou: ‘não estou errada e, portanto, não vou pedir desculpas. Pedi então que me chamasse um gerente’”, disse o morador, na postagem.

O homem detalhou que o “gerente” foi chamado e olhou “de cima pra baixo”, de modo de desprezo. “Depois de longos minutos de conversa tensa com esse homem, ele ‘por acaso’ me diz que ele não é o gerente. ‘Como assim?’ A caixa me disse que me chamaria de gerente. E o tal homem era o segurança da loja. Não usava roupa, crachá que o identificasse e, também, não fez o mínimo: se apresentar dizendo nome e função”, detalhou o cliente, nas redes sociais.

Como forma de protesto pelo mau atendimento, já na área externa da padaria, Luís jogou os produtos que havia comprado no chão. A cena foi filmada por uma das pessoas que estavam no local no momento do ocorrido. Após a repercussão do caso, Luis foi removido do grupo da rede social.

Outro lado

O Correio tentou entrar em contato com a direção da unidade da padaria Pão Dourado, em Águas Claras, sobre o ocorrido do último sábado (18/12), mas até a última atualização desta matéria não obteve contato. A reportagem também tentou entrar em contato com Luís Fernando, mas também não obteve retorno.

