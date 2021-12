Ibaneis assina ordem de serviço para início das obras da terceira saída de Águas Claras

Em cerimônia na manhã desta quarta-feira (1°), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou a ordem de serviço para o início das obras da terceira saída de Águas Claras. O valor da obra custará R$ 14 milhões e, parte do montante – cerca de R$ 6 milhões -, foram de emenda do deputado federal Luis Miranda. A obra deve ter início mediato e ficar pronta em até 180 dias.

“O deputado, além de ajudar com recursos, ficava o tempo todo no nosso pé (risos). Cheguei ao ponto de ter uma cópia do projeto no lado da minha mesa e, todas as vezes que o ‘Zé Humberto’ (secretário de Estado de Governo do DF) chegava na sala eu mostrava pra ele e dizia: será que vai sair [construção da terceira saída]? Graças a Deus nós conseguimos”, pontuou o governador Ibaneis Rocha. “Conseguimos juntar todas as pontas do quebra cabeça para poder iniciar essa obra na data de hoje. A gente espera que ela seja rápida e que a gente possa entregar logo para a comunidade de Águas Claras”, concluiu.

O diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior, destacou que um dos entraves para o andamento da obra era a bacia de águas pluviais. “Uma obra dessa está beirando o parque de Águas Claras, talvez seja maior joia da região. Não podíamos simplesmente cortar o parque no meio sem dar sustentabilidade. Quando deparamos com o projeto, ele cruzava uma bacia de águas pluviais que faz a drenagem da região de Vicente Pires. O deputado nos ajudou com o investimento da ponte, porque sem ela não é possível passar pelo córrego”, pontuou.

Para o administrador de Águas Claras, André Queiroz, o início das obras em dezembro é um presente de fim de ano e para a mobilidade da cidade. “Muda praticamente tudo em questão de mobilidade”, apontou. “Uma das grandes demandas da cidade é a mobilidade urbana. É uma cidade com densidade demográfica muito grande, e, com a terceira saída, tende a ter um fluxo melhorado”.

A obra

Serão duas faixas de rolamento em cada sentido da pista e ciclovia ao longo de 1,8 km de via, além de uma ponte de 50 m de extensão, que vão circundar o lado de baixo do Parque Ecológico de Águas Claras, fazendo uma conexão com a EPTG – entre a Rua das Carnaúbas e a Estrada Parque Taguatinga (DF-085) -, além da construção de uma ponte de 50 metros de extensão. O projeto foi aprovado pela Seduh e será executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER). A obra deve empregar 300 pessoas.

Estresse

Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), no PDAD de 2016, a população de Águas Claras está estimada em 148.490 habitantes. Para uma cidade em constante crescimento e que já ultrapassou esse número a muito tempo, a necessidade de uma nova saída para veículos é de extrema importância para a população.

“A cidade tem alta densidade, fluxo intenso de carros e poucas opções de entrada/saída. Enfrentamos engarrafamento diariamente, principalmente em horários de pico. A terceira saída é necessária”, disse a arquiteta e moradora de Águas Claras, Rafaella Sampaio, 29 anos. Para o morador e servidor público Samuel Goulart, 50, as poucas saídas de trânsito em Águas Claras pioram cada dia mais. “Não só é importante, como é extremamente necessário. O trânsito tá cada dia pior”, pontua.

Nos horários de pico, o mais fica escancarado nos motoristas nas vias de Águas Claras: o estresse. Com a criação da nova entrada/saída, a moradora e aposentada Gilce Pinto, 57, afirma que a nova pista facilitaria a vida de muita gente. “Acho que o interessante de uma nova saída seria eliminar o trânsito nos principais horários de pico. Evitaria o engarrafamento e seria um grande facilitador na vida de todos que precisam enfrentar esse estresse que é sair e entrar em Águas Claras nos respectivos horários”, desabafa.

