Justiça condena deputado Laerte Bessa a indenizar porteiro em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Michael Melo/Metrópoles

08/09/2021 22:41, atualizado às 22:43 de 08/09/2021

O deputado federal Laerte Bessa (PL-DF) foi condenado pela 1ª Vara Cível de Águas Claras a pagar uma indenização de R$ 20 mil ao porteiro de um condomínio, em Águas Claras.

Em novembro de 2019, o parlamentar foi flagrado por câmeras de segurança de um condomínio em Águas Claras. Nas imagens, o deputado ameaçou o porteiro dizendo que iria “dar um tiro na cara”.

Decisão

Na decisão, o juiz Manuel Eduardo Pedroso Barros entendeu que a condenação é retratada após as filmagens mostrarem a agressão verbal e física. “Verifica-se que a dinâmica dos fatos se deu conforme narrado na inicial e que o requerido tentou justificar sua conduta em suposta humilhação contra ele praticada pelo autor sem, contudo, fazer prova deste fato”, escreveu.

O magistrado ainda pontuou que a atitude do deputado é ainda mais reprovável pelo fato do funcionário estar fazendo o seu papel dentro do condomínio. “De se destacar que a conduta do réu é ainda mais reprovável pelo fato de ter praticado atos contra funcionário do edifício que apenas estava cumprindo as determinações aprovadas pelos próprios condôminos”, assinalou o juiz.

Relembre o caso

Laerte Bessa é ex-diretor da Polícia Civil e delegado aposentado. Na noite de 11 de novembro de 2019, Bessa se irritou com o funcionário do prédio onde mora, em Águas Claras. Na ocasião, o porteiro não havia permitido a entrada de um motoboy de delivery no prédio. O porteio registrou ocorrência na 21ª Delegacia de Polícia (Pistão Sul).

Na época, Bessa havia afirmado que estava arrependido. “Fiquei arrependido. Foi um momento de explosão. Dei um empurrão nele. Vou à delegacia esclarecer os fatos e, no momento oportuno, pedirei desculpas ao funcionário”, afirmou o ex-diretor da PCDF.

No processo, Laerte Bessa afirmou que o porteiro foi “sarcástico e desafiador ao relatar as normas do condomínio, bem como teria insinuado situação moralmente imprópria sobre sua amiga, aquela que atendera o interfone pela primeira vez”.

O DFÁguasClaras tentou entrar em contato com o deputado federal, mas até o momento não obtivemos retorno.

