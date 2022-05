Justiça do DF mantém prisão de homem que rendeu clientes em bar de Águas Claras

A Justiça do Distrito Federal manteve a sentença de um homem a 7 anos e 3 meses de prisão, pelo crime de roubo após ter levado o carro de um cliente, no estacionamento de um bar. A decisão é da A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

O homem acabou preso à época enquanto desmontava o carro que havia acabado de roubar no estacionamento do bar, quando policiais militares o surpreenderam e efetuaram a prisão.

Na decisão do juiz titular da 1ª Vara Criminal de Taguatinga, entendeu que as provas apresentavas no processo, além das testemunhas e das vítimas eram existente que, de fato, existia de fato o crime, bem como que foi acusado que o cometeu (autoria). Sendo assim, o magistrado condenou pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, delitos descritos no artigo 157, § 2º, incisos II, e V do Código Penal.

O réu, contudo, questionou dos desembargadores a sentença, afirmando que só deveria ser integralmente mantida a sentença. Mesmo com o pedido, o desembargador salientou que “o conjunto de provas é suficiente para sustentar a condeeção.

“o réu foi preso em flagrante delito, na posse do veículo subtraído de uma das vítimas, sendo apreendido em seu interior uma réplica de arma de fogo, além de dois aparelhos celulares pertencentes à vítima do roubo”. Além disso, as vítimas reconheceram o acusado por fotografia na delegacia como um dos autores do roubo e em mais três oportunidades, inclusive na Justiça. A nova decisão foi unânime.

O caso

Aos policiais no dia que o seu veículo foi roubado, a vítima contou que seu veiculo foi roubado por um casal que lhe abordou, enquanto deixava um bar em Águas Claras na companhia de um amigo. A mulher tomou a direção e o homem os obrigou a permanecer no carro, os ameaçando com arma de fogo. Eles foram conduzidos até uma chácara, onde foram ordenados a descer e deixar seus celulares, carteiras e outros itens pessoais. Logo depois, o casal fugiu levando o carro.

