Menos de duas semanas após revitalização, pista de skate da praça Concessionárias é alvo de vandalismo; veja vídeo

Menos de um mês após a revitalização e a entrega do espaço aos skatistas e população de Águas Claras, a pista de skate da praça Concessionárias Sul foi alvo de vandalismo. Através de filmagens cedidas ao DFÁguasClaras, um homem apareceu pinchando a estrutura da pista, onde equipes do Renova-DF, que estão na cidade, haviam pintado novamente a pista após ser constatada pichações na terça-feira (21/12). Pela manhã, o local estava, novamente, pinchado. Veja vídeo.

O seguidor do DFÁguasClaras, Rheyter Souza (@rheyter), em um comentário na página do portal no Instagram, comentou sobre as filmagens que ele fez (vídeo em destaque) onde notou que, aparentemente, pessoas que estavam andando de skate dentro da praça foram os que fizeram a ação de vandalismo no local.

“Estava passeando com o meu cachorro próximo a estação concessionárias e fui ver como tinha ficado a pista de skate e bike após a reforma. E, para a minha surpresa, vi uma pessoa pichando o muro da pista. Fui falar com ele e sabe o que ele me respondeu? ‘Se eu queria ser o herói’, eu falei que não era questão de ser herói, mas sim de consciência e de proteger o patrimônio público. O pior que esse jovem que pichou é o mesmo que amanhã vai reclamar sobre a conservação do local”, conta.

O CEO do DFÁguasClaras, Cleber Barreto, grande motivador para que benfeitorias sejam feitas na cidade, mostrou indignação com o espaço que foi pichado por dois consecutivos. “Pichar seu quarto, sua casa, tudo bem. Mas pichar o espaço público não é legal. Lutamos tanto para conseguir melhorias para Águas Claras. Infelizmente depois serão os mesmo que irão reclamar que o local precisa de manutenção. Precisamos aprender a cuidar do que é nosso. E respeitar o espaço que não é só seu”, diz.

Veja o post no Instagram.

