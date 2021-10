Motorista cai com carro nas linhas do Metrô em Águas Claras; estado é grave

O veículo chegou a capotar, e a vítima, de 29 anos, sofreu trauma cranioencefálico. Trens circulam em baixa velocidade

Equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) resgataram um motorista que perdeu o controle do carro e caiu nas linhas da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), na Estação Arniqueiras, em Águas Claras, por volta das 4h50 desta terça-feira (12/10). O veículo capotou, e a vítima, de 29 anos, sofreu trauma cranioencefálico.

O acidente atrasou em 15 minutos o início da operação do metrô, que começou a funcionar às 7h15. Por causa disso, os trens circulam em baixa velocidade, segundo informações da assessoria do Metrô-DF.

De acordo com informações do CBMDF, o atendimento aconteceu próximo ao Shopping Vitrini, empregando 15 militares. Segundo a corporação, um Jeep Compass Branco trafegava na Rua 14 Sul, sentido norte, e, após invadir a calçada, caiu de, aproximadamente, 10 metros de altura, acertando os trilhos do metrô no sentido Taguatinga.

O motorista foi encontrado inconsciente no interior do veículo. Após a energia ser desativada por funcionários do Metrô, o ocupante foi removido pela equipe de salvamento do CBMDF e transportado, com traumatismo cranioencefálico, em estado grave, para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Fonte: Metrópoles