Mulher furta bolsa de servidora pública em plena sala de alimentação de shopping de Águas Claras

Uma servidora pública, 30 anos, teve a bolsa furtada de forma descarada no meio da praça de alimentação do Águas Claras Shopping, no último domingo (17/7). O caso, revelado pelo portal de notícias Metrópoles, mostra a ação da criminosa, que levou a bolsa enquanto toda a ala de alimentação do estabelecimento estava lotada.

As câmeras de segurança do shopping flagraram quando a mulher levou a bolsa da servidora, que preferiu anonimato à reportagem do portal Metrópoles. Com toda “delicadeza” e cuidado, a mulher olha para os dois lados e se preparada para levar a bolsa, sem ser notada. Veja o vídeo.

Mas, gente… 😡Ladra mão-leve furta bolsa em praça de alimentação lotada no Distrito Federal Vítima foi uma servidora pública de 30 anos, que estava no Águas Claras Shopping com amigos. Um boletim de ocorrência foi registrado Leia: https://t.co/Z9NAjKlwCm pic.twitter.com/tQkB68QVcY — Metrópoles (@Metropoles) July 22, 2022

O alvo da mulher estava pendurado na cadeira da vítima. De repente, a ladra coloca a própria bolsa na cadeira e, em seguida, pega a da servidora sem que ela perceba e a coloca no encosto da cadeira dela. Então, a suspeita levanta, tranquilamente, e sai andando com os dois objetos.

“Estávamos em quatro pessoas. Então nos dividimos: os dois homens foram atrás das câmeras e eu e minha amiga fomos conversar com o segurança, para ver se ele tinha visto alguma movimentação estranha”, detalha a vítima, ao portal.

A servidora pública ainda percebeu que a ladra conseguiu usar o cartão dela, fazendo compras no valor de R$ 300. Depois de entrar em contato com o banco, ela cancelou o cartão e conseguiu reaver o dinheiro. Um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

“Acho que não vai ser possível recuperar minhas coisas, mas que pelo menos identifiquem essa pessoa, para que ela não prejudique mais ninguém”, ponderou a servidora pública.

*Com informações do portal Metrópoles

