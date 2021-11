O que abre e fecha em Águas Claras no feriado do Dia do Evangélico

Terça-feira, 30 de novembro, será feriado nacional. A data homenageia aqueles que seguem esta vertente da doutrina cristã. O Dia do Evangélico é celebrado em diversas datas diferentes, de acordo com a região e cidade do Brasil, sendo no Distrito Federal em 30 de novembro, desde 1995.

Transporte público

Os ônibus irão operar durante o feriado de terça-feira (30), no entanto, com tabela horária de domingo. De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, os horários do transporte público coletivo podem ser conferidos por meio do site DF no Ponto.

Os metroviários irão circular no feriado em escala de domingo – 7h às 19h. Para os demais dias da semana, o horário é padrão: entre 5h30 e 23h30.

Shoppings

As lojas do @felicittashop poderão abrir no feriado, respeitando as regras da pandemia de Covid-19. Sendo que, no feriado, com funcionamento alterado, de 13h às 20h, enquanto a praça de alimentação das 11h às 22h. Os restaurantes e o supermercado Comper funcionarão normalmente. O horário de funcionamento nos demais dias segue normalmente.

O @aguasclarasshopping vai funcionar normalmente normalmente no feriado do Dia do Evangélico. As lojas e praça de alimentação do shopping center funcionarão de 10h às 22h. O estacionamento seguirá em funcionamento, de 07h às 22h.

O @vitrinnishopping vai funcionar normalmente no feriado. O horário geral, segundo publicação do shopping nas redes sociais, ficou estabelecido das 10h às 18h, enquanto a academia Smart Fit das 08h às 14h.

O @dfplazashopping, ao decorrer do feriado de 30 de novembro, funcionará da seguinte maneira: lojas e fast-food funcionarão das 10h às 22h, enquanto os restaurantes podendo abrir das 11h às 23h e a academia das 6h às 22h.

Metrópole e Vista Shopping não informaram os seus horários de funcionamento no feriado de terça-feira (30).

Bares e restaurantes

Bares, restaurantes e demais comércios poderão funcionar no horário previsto nos respectivos alvarás. É de determinação, portanto, de cada estabelecimento o horário.

Segurança pública

As delegacias circunscricionais da Polícia Civil (PCDF), além das delegacias de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente, funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h. A Delegacia Eletrônica da PCDF atende 24 horas por dia.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também vai operar em regime de plantão 24h por meio do telefone 193.

Os batalhões da Polícia Militar (PMDF) abrem todos os dias e o policiamento segue normalmente.

Vacinação

– UBS 1 Itapoã (8h às 17h – pedestre)

D1 para adolescentes a partir de 12 anos, adultos e gestantes e puérperas;

D2 de AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer-BioNTech;

Dose de reforço para adultos e profissionais de saúde*;

Dose adicional para imunossuprimidos;

Vacinação contra Influenza.

– Praça dos Cristais (18h às 22h – drive e pedestre)

D2 de Pfizer-BioNTech;

Dose de reforço para adultos e profissionais de saúde*.

*A dose de reforço é aplicada em quem recebeu a D2 há pelo menos cinco meses.

