Outubro Rosa Pet no ED. Real Panoramic! É grátis!!!

🐶 A Clínica Veterinária Bravet estará realizando o primeiro evento Outubro Rosa Pet que tem o intuito de alertar e conscientizar a população sobre a prevenção e diagnóstico precoce do *câncer de mama* nas cadelas e gatas.

🐱O evento contará com:

• Retirada de dúvidas sobre o tema com Médicos Veterinários.

• Explicação sobre como realizar a avaliação nas mamas das cadelas e gatas, sabendo então identificar caso surja algum nódulo.

• Brinquedoteca para os cães.

• Exposição de produtos e serviços Pets.

• Sorteio e brindes: Cesta de petiscos, Coleira Scalibor, garrafinhas, vermífugos, hospedagem em hotelzinho Pet.

O evento será gratuito, traga o seu cãozinho ou gatinho para participar desse evento conosco.

Quando: 23/10 (sábado) de 9h00 às 13h00.

Localização: Av. Flamboyant, Ed Real Panoramic, Praça de alimentação. Aguas Claras – DF.

Ponto de referência: Ao lado do condomínio Toplife e Igreja João Paulo Segundo.

Obs: Obrigatório o uso de máscara de proteção.

Obs2: Todos os Pets devem estar sob responsabilidade de seus tutores e devem permanecer em guia ou bolsa de transporte.

